'Of ik donderdag tegen AS Roma voor Feyenoord juich? Nee, nee, nee'

Luciano Valente is bezig aan een sterke reeks met FC Groningen. De noorderlingen rekenden zondagmiddag ruim af met FC Eindhoven (0-3) een wonnen vijf van de zes laatste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Valente wist tegen FC Eindhoven een doelpunt te maken en onthult na afloop voor de camera van ESPN dat zijn droomclub Lazio is.

De twintigjarige aanvallende middenvelder is een geboren Groninger, maar heeft ook Italiaans bloed. Zijn vader Roberto Valente runt een pizzeria en komt uit Rome. “Dat klopt”, beaamt Valente na de wedstrijd tegen FC Eindhoven voor de camera van ESPN. “Ik sluit niet uit dat ik vandaag misschien wel een pizzaatje meepak. Dat weet ik nog niet zeker, maar wie weet”, lacht de belofte.

Artikel gaat verder onder video

Valente, jeugdinternational van Italië, krijgt vervolgens de vraag gesteld of hij ook fan van AS Roma is, aangezien zijn vader uit Rome komt. “Nee, nee. Absoluut niet”, reageert hij gedecideerd. “We zijn voor Lazio. Met AS Roma moet ik niet thuiskomen. Hopelijk ooit Lazio”, geeft hij zijn droomclub prijs.

Dat hij een voorkeur heeft voor AS Roma’s aartsrivaal Lazio, betekent evenwel niet dat Valente aanstaande donderdag voor Feyenoord juicht tijdens het Europa League-duel met AS Roma. “Of ik komende donderdag voor Feyenoord juich? Dat ook niet. Nee, nee, nee. We juichen voor onszelf en verder voor niemand”, besluit hij met een brede glimlach.