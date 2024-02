Luxeprobleem bij Feyenoord: 'Kun je hem met goed fatsoen nog op de bank zetten?'

Sjoerd Mossou vraagt zich af of volgend seizoen nog genoegen neemt met een reserverol bij Feyenoord. De doelman had vorig jaar als tijdelijke vervanger van al een belangrijk aandeel in het kampioenschap en liet zich ook in de afgelopen wedstrijden van zijn beste kant zien. Mossou zou het niet gek vinden als Wellenreuther na dit seizoen de ambitie uitspreekt om ergens als eerste keeper aan de slag te gaan.

Wellenreuther kwam vorig seizoen nog op huurbasis uit voor Feyenoord. De Rotterdammers haalden hem als stand-in van Bijlow. De eerste doelman raakte in de tweede seizoenshelft echter geblesseerd. Wellenreuther moest aan de bak en had met onder meer een cruciale redding op een inzet van Ajax-aanvaller Mohammed Kudus in De Klassieker op 19 maart in Amsterdam (2-3) een belangrijk aandeel in het kampioenschap. Feyenoord haalde Wellenreuther afgelopen zomer definitief naar De Kuip. De Duitser moest in eerste instantie opnieuw Bijlow voor zich dulden, maar laatstgenoemde viel onlangs wederom geblesseerd uit.

Wellenreuther staat inmiddels al een paar wedstrijden onder de lat en bewees ook donderdagavond in de heenwedstrijd tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League een uitstekende keeper te zijn. “Kun je hem met goed fatsoen nog op de bank zetten?”, vraagt Etienne Verhoeff zich af in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Die vraag zet Mossou serieus aan het denken. “Dat is een goede inderdaad. Ook daarbij kijk je al een beetje richting komend seizoen. We zitten toch alweer in februari. Hij gaat hier normaal gesproken niet nog een jaar mee akkoord. Althans, hij zal dan zeggen: óf ik krijg een serieuze kans, óf ik ga liever weg.”

Mossou zou het begrijpen als Wellenreuther na dit seizoen aangeeft liever elders voor zijn kans te gaan. “Dat zou ook heel terecht zijn, want het is gewoon echt een goede keeper. Ik vond hem echt weer uitstekend in alle opzichten. Uit zijn doel, ook meevoetballend. Daarin is Bijlow in principe nog wel wat beter, maar op alle andere facetten zie je eigenlijk weinig verschil. Het zijn allebei gewoon hele goede keepers.” Wellenreuther bewijst het belang van tweede goede doelmannen tot je beschikking hebben. Mossou wijst echter op nóg een reden waarom Feyenoord een uitstekende vervanger achter de hand heeft. “Als Bijlow je eerste keeper is, dan moet je een goede tweede keeper hebben. Dat is gewoon de realiteit.”

Bijlow viel in de uitwedstrijd tegen AZ op 4 februari jongstleden uit met een kuitblessure. De Oranje-international staat naar alle waarschijnlijkheid twee maanden aan de kant. Wellenreuther verving hem vooralsnog in de thuiswedstrijden tegen AZ (KNVB Beker), Sparta Rotterdam (competitie) en AS Roma. Tegen zowel AZ als Sparta hield de Duitser zijn doel schoon.