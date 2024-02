'Feestbeest' Rashford én tiener bezorgen Manchester United en Ten Hag spectaculaire zege

Manchester United is donderdagavond ternauwernood ontsnapt aan nieuw puntenverlies in de Premier League. Na de nederlaag bij Nottingham Forest en het gelijkspel tegen Tottenham Hotspur dreigde de formatie van coach Erik ten Hag op bezoek bij Wolverhampton Wanderers genoegen te moeten nemen met een 3-3 gelijkspel, maar een heerlijke treffer van zorgde toch nog voor een zege (3-4). Daarmee kreeg ook de fraaie rentree van een passend einde.

De Engelsman was in het afgelopen seizoen de grote uitblinker in het elftal van Ten Hag, maar is er niet in geslaagd om zijn goede vorm door te trekken naar de huidige jaargang. Rashford stond de voorbije week in het middelpunt van de belangstelling van de Britse pers. De aanvaller ontbrak afgelopen vrijdag op een training en moest ook het bekerduel met Newport County aan zich voorbij laten gaan. Volgens Ten Hag was Rashford ‘ziek’, maar uit berichtgeving door de Britse pers bleek dat hij een bezoekje had gebracht aan het nachtleven van Belfast.

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag wilde er echter niet al te zwaar aan tillen en deed donderdagavond op bezoek bij Wolverhampton Wanderers ‘gewoon’ weer een beroep op Rashford. En het was uitgerekend de Engelsman, die de voorkeur kreeg boven Antony, die Manchester United binnen vijf minuten op voorsprong schoot. Uit de eerste beste aanval van de bezoekers belandde de bal voor de voeten van Rashford en hij liet doelman José Sá met een geplaatst schot volstrekt kansloos: 0-1. Manchester United had de schwung door de vroege openingstreffer te pakken en denderde door. Rasmus Højlund verdubbelde op aangeven van Luke Shaw van dichtbij de voorsprong: 0-2.

Manchester United liet vervolgens na om nog voor het rustsignaal de score uit te breiden en dat kwam de ploeg van Ten Hag in de tweede helft bijna duur te staan. Wolverhampton Wanderers voerde de druk op het doel van André Onana - die een paar dagen na de uitschakeling van Kameroen op de Afrika Cup alweer zijn opwachting maakte - op en was een aantal keer zeer gevaarlijk. Onana had aan Lisandro Martínez te danken dat het lang 0-2 bleef. De Argentijn haalde de bal van de lijn en voorkwam daarmee de openingstreffer, die twintig minuten voor tijd alsnog zou vallen. Wolverhampton kreeg een hele goedkope strafschop. De VAR greep niet in, waardoor Pablo Sarabia het verschil vanaf de stip kon terugbrengen tot één.

Een snelle reactie van de ingevallen Scott McTominay leek een zenuwslopende slotfase voor Manchester United en Ten Hag te voorkomen. De middenvelder - dit seizoen als doelpuntenmaker al vaker belangrijk geweest - knikte raak uit een hoekschop en leek de eindstand daarmee te bepalen op 1-3. Wolverhampton kwam een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd echter nóg een keer terug in de wedstrijd en maakte er daardoor toch nog een spannende slotfase van. Hoewel het voor Manchester United en Ten Hag nog een paar keer flink billenknijpen werd, leek de 2-3 voorsprong intact te blijven. Maar toen duidelijk werd dat er negen minuten bij zouden komen, kon je eigenlijk al bedenken dat het toch nog mis zou gaan.

En daar had het heel even dus veel van weg. Pedro Neto maakte in de vijfde minuut van de blessuretijd de 3-3 en leek de thuisploeg daarmee een punt te bezorgen. Ware het niet dat een moment of magic van de jonge Mainoo (18) Manchester United toch nog de volle buit bezorgde. Daarmee deed de ploeg van Ten Hag uiteindelijk wat het moest doen: winnen. De achterstand op de Champions League-plaatsen blijft wel fors.