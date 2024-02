Mark-Jan Fledderus noemt journalist 'zielig mannetje' en wordt live in uitzending geconfronteerd

Mark-Jan Fledderus is verbolgen over het feit dat journalist Stefan Bleeker van RTV Noord besloot de beelden van zijn slaande beweging richting een tegenstander uit te zenden. Bleeker had toestemming om de voormalig technisch directeur van FC Groningen de hele wedstrijd te filmen, maar Fledderus had liever dat het veelbesproken fragment niet werd uitgezonden. In een uitzending van FC Afkicken wordt Fledderus geconfronteerd met zijn poging om de beelden niet te laten uitzenden.

Afgelopen week was de huidig technisch manager van de Eredivisie CV volop in het nieuws, nadat beelden van Fledderus naar buiten kwamen waarop te zien was dat hij een tegenstander in het gezicht sloeg. Als het aan de 41-jarige Coevordenaar lag, werden de beelden niet uitgezonden door journalist Stefan Bleeker: "Hij was nogal verbolgen dat ik die beelden ging uitzenden", geeft Bleeker achteraf aan in de podcast De Koffiecorner. "Zielig mannetje, dit en dat. Dat zei hij tegen mij."

Artikel gaat verder onder video

Bleeker heeft Fledderus vervolgens telefonisch laten weten de beelden uit te zenden: "Ik heb hem toen gebeld om dat uit te leggen. Nou, dat was niet het meest gezellige gesprek. Het zegt mij wel wat over hoe hij in elkaar zit", geeft Bleeker aan. In de liveshow van FC Afkicken op de slotdag van de transfermarkt wordt Fledderus geconfronteerd met zijn uitspraken richting de journalist: "Hij (Bleeker, red.) heeft deze week geroepen dat jij hem een klein zielig mannetje hebt genoemd", zegt presentator Neal Petersen tegen de technisch manager.

"Een klein zielig mannetje?", vraagt Fledderus vervolgens aan Petersen. "Oké, dat heb ik niet meegekregen", zegt Fledderus, waarna hij zwijgt en duidelijk lijkt te maken dat hij dit inderdaad tegen de verslaggever van RTV Noord heeft gezegd. Het zorgt voor het nodige leedvermaak aan tafel bij FC Afkicken.

Bekijk hier de beelden van het incident van Fledderus op de Groningse amateurvelden!