Mike Verweij verbijsterd door massale actie van Ajax-supporters in 71e minuut

Mike Verweij heeft zich gestoord aan het feit dat supporters van Ajax donderdagavond gingen juichen op het moment dat door trainer John van 't Schip werd gewisseld. De journalist van De Telegraaf denkt dat een speler, met de leeftijd van Taylor, hier absoluut niet beter van gaat spelen.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf stipt Verweij het juichen bij de wissel van Taylor aan als punt waar hij zich donderdagavond over heeft verbaasd: "Wat mij wel heel erg heeft gestoord, dat is ook typisch het Ajax-publiek, is het fluiten naar Taylor. Welke fan denkt te fluiten, en dat Taylor daar beter van gaat spelen, is natuurlijk ook redelijk kortzichtig. Je mag kritisch zijn en spelers mogen uitgefloten worden, maar bij jonge jongens die al zo onder druk staan...Vaak helpt het niet", besluit Verweij.

Valentijn Driessen is het niet met zijn collega eens: "Zo jong is hij (Taylor, red.) ook niet meer, Mike. Hij heeft een WK gespeeld. Op een gegeven moment mag je ook wel even je onvrede laten blijken. Je kan er heel goed uitkomen heeft Daley Blind bewezen. Een grote jongen zijn en doorpakken. Het is profvoetbal, dus je moet wat kunnen incasseren", vindt Driessen. "Maar Blind geeft aan dat het hem veel pijn heeft gedaan", reageert Verweij, waarna Driessen de Ajax-watcher duidelijk maakt dat de international van Oranje er niet slechter van geworden is.