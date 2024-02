Mike Verweij ziet John van 't Schip iets héél opvallends doen na duel van Ajax

Mike Verweij heeft zondag met verbazing naar de persconferentie van Ajax-trainer John van 't Schip gekeken. De oefenmeester van de Amsterdammers was na afloop van het gelijkspel tegen NEC (2-2) hard voor zijn eigen ploeg, wat Verweij deed denken aan de beruchte persconferentie van Maurice Steijn na afloop van het duel tegen Fortuna Sittard.

Steijn gooide na de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard al de aankopen van Sven Mislintat voor de bus, wat voor woede zorgde bij de voormalig technisch directeur van Ajax. Verweij moest bij de persconferentie van Van 't Schip denken aan de eerdere uitlatingen van Steijn, al waren de opmerkingen van de Haagse trainer in het begin van het seizoen wel wat harder en op de persoon gericht.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vond hem eigenlijk wel killing over zijn eigen selectie", geeft Verweij aan in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Het leek wel een beetje op de beruchte persconferentie van Maurice Steijn. Dat was nog wel iets specifieker gericht op alle aankopen van Sven Mislintat, maar Van 't Schip was ook niet mals over alle jongelingen", viel de Ajax-watcher op. "Hij gaf eigenlijk aan dat zij nog niet klaar zijn voor Ajax 1, maar dat hij ze noodgedwongen door blessures moet opstellen."

Verweij betwijfelt of de woorden van Van 't Schip ervoor zorgen dat de jonge talenten van Ajax, die vaak al zonder enig vertrouwen aan de aftrap verschijnen in de Johan Cruijff ArenA, beter gaan voetballen van dit soort uitlatingen: "Als jij roept dat dit geen Ajax-kwaliteit is, weet ik niet of spelers daarvan beter gaan voetballen", besluit de journalist.