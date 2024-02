Cillessen barst in lachen uit: ‘Ik heb het liever op deze manier, maar ik was er wel klaar voor’

NEC-doelman verscheen dinsdagavond na afloop van de halve finale van de KNVB Beker tegen SC Cambuur (1-2) uiteraard met een grote glimlach voor de camera van ESPN. Hans Kraay junior liet de sluitpost nóg wat harder lachen.

“Jasper, ik keek een beetje uit naar die strafschop”, begon de verslaggever het gesprek met Cillessen. De ontmoeting tussen SC Cambuur en NEC had na een 1-1 stand na negentig minuten een verlenging nodig om een winnaar te krijgen. Strafschoppen kwamen er niet, omdat Kodai Sono de ploeg uit Nijmegen in de negende minuut van de verlenging naar de overwinning schoot. Voor Cillessen was het wel goed zo. “Ik heb het liever op deze manier, maar ik was er wel klaar voor”, reageerde de goalie lachend op Kraay jr.

Cillessen en strafschoppen is geen gelukkig huwelijk. Niemand zal ooit vergeten dat Louis van Gaal Cillessen in de kwartfinale van het Wereldkampioenschap 2014 in Brazilië vlak voor het einde van de verlenging naar de kant haalde, omdat hij voor de strafschoppenreeks meer vertrouwen had in Tim Krul. Cillessen reageerde woedend op zijn wissel, maar was na de tweede en tevens beslissende redding van Krul de eerste die het veld bestormde om zijn collega in de armen te springen. De NEC-doelman pakte laatst een strafschop in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, maar die moest worden overgenomen en ging er in de herkansing alsnog in.

Blij met de Japanners

Cillessen sprak tegenover Kraay jr. zijn dankbaarheid uit voor Koki Ogawa en Saino, die in Leeuwarden de Nijmeegse doelpunten voor hun rekening namen. “Mijn Japans is heel matig, maar wij leren ze Nederlands. Ze luisteren fantastisch. Het zijn twee fantastische jongens. Jammer dat Sai (Van Wermeskerken, red.) weg is. Koki begon vandaag al in het Nederlands tegen iedereen te praten, dus dat wil ook wel wat zeggen”, zo klonk het.