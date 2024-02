Cillessen hekelt media: ‘Dat is niet zo, jullie maken er een groter ding van’

leek vrijdagavond voor het eerst in zijn carrière een strafschop te pakken in de Eredivisie. De doelman van NEC keerde in het uitduel met RKC Waalwijk (2-0 verlies) in eerste instantie een strafschop van Dario van den Buijs, maar omdat ploeggenoot Calvin Verdonk te vroeg was ingelopen mocht de thuisploeg opnieuw aanleggen. Op de inzet van David Min had Cillessen vervolgens geen antwoord, waardoor de goalie beteuterd achterbleef.

“Het is balen, maar dit zijn de regels”, verzucht Cillessen, geciteerd door de Gelderlander. “Ik had niet meteen in de gaten waarom de VAR zoveel tijd nodig had, nadat ik de penalty had gepakt. Ik dacht eerst dat ik te vroeg van de doellijn was gekomen, want dat zie je vaker bij keepers. Het is zuur dat Calvin te vroeg inliep. Het was een lekkere redding, ook vooral door het moment waarop. Het moest ons een boost geven, maar helaas viel de 2-0 alsnog.”

Artikel gaat verder onder video

Derhalve moet Cillessen nog altijd wachten op zijn eerste officiële gestopte penalty in de Eredivisie. Hij speelde voor NEC en Ajax samen 185 wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland en werd in totaal 18 keer geklopt vanaf elf meter. Cillessen heeft sowieso een bedenkelijke reputatie als het aankomt op het keren van strafschoppen: bij de 55 keer dat hij in zijn carrière een penalty tegen kreeg, moest hij in liefst 49 gevallen vissen.

De laatste keer dat Cillessen een strafschop wist te keren, was op 20 december 2021 namens Valencia tegen Levante. “Het was een tijdje geleden dat ik een penalty heb gepakt, de laatste was in Spanje. Maar ik hikte er niet tegenaan”, verzekert Cillessen, die zich ergert aan de beeldvorming rondom zijn persoon. “Jullie media maken er een groter ding van. Ik ben er altijd op een normale manier mee bezig geweest, omdat ik weet dat die redding vanzelf zou komen. Ik heb in Spanje wel een aantal penalty’s gepakt, dus het is niet zo dat ik dat niet kan. Het heeft me alleen nog niet meegezeten in Nederland, en nog steeds niet.”