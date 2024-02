'NEC meldt zich met Mattsson-miljoenen in de KKD: toekomstige vervanger zo goed als binnen'

N.E.C. staat voor een afscheid van , die in Denemarken is om zijn recordtransfer naar FC Kopenhagen af te ronden. Met de miljoenen die binnenkomen voor de Deen melden de Nijmegenaren zich bij Roda JC om komende zomer over te nemen, inmiddels is een akkoord nabij.

Dat meldt Voetbal International althans. Roda wenste in eerste instantie niet mee te werken met een vertrek van de negentienjarige aanvallende middenvelder, maar zwicht nu toch voor de financiële compensatie die NEC kan bieden. De Nijmegenaren ontvangen volgens diverse media meer dan vijf miljoen euro voor Mattsson, die met de topclub uit zijn vaderland in de achtste finales van de Champions League op titelhouder Manchester City stuit. Daarmee verdwijnt het clubrecord, dat sinds 2011 in handen was van Björn Vleminckx (voor 3,3 miljoen euro naar Club Brugge), na ruim twaalf jaar uit de boeken. Ouaissa zal overigens pas in de zomer daadwerkelijk vertrekken bij Roda: NEC verhuurt hem óf direct weer terug aan de Limburgers, óf de speler maakt pas in de zomerse transferwindow zijn overstap, zo weet het weekblad.

Met Roda is Ouaissa dit seizoen verwikkeld in de strijd om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De club degradeerde in het seizoen 2017/18 naar het tweede niveau en eindigden vorig seizoen nog als vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie. Onder de deze zomer aangestelde trainer Bas Sibum gaat het inmiddels een stuk beter: na 23 speelronden bivakkeert Roda op de tweede plaats achter koploper Willem II. Die positie geeft aan het eind van de rit recht op een rechtstreekse terugkeer op het hoogste niveau.

Ouaissa is een belangrijke pion in het elftal van Sibum. In zeventien van de 23 wedstrijden die Roda tot nu toe speelde had de jonge middenvelder een basisplaats, vier keer kwam hij als invaller binnen de lijnen. Ouaissa scoorde daarin twee keer en leverde vier assists. Bovendien heeft NEC hem in Nijmegen met eigen ogen aan het werk kunnen zien in de eerste ronde van het bekertoernooi. Ouaissa scoorde tegen de Eredivisionist twee keer én leverde de assist bij de treffer van Matisse Didden, maar kon daarmee niet voorkomen dat NEC een 5-3 zege boekte.