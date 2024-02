Lasse Schöne stelt zich eerlijk op tegenover Kraay jr.: 'Ik was wel vrij boos ja'

NEC-middenvelder was niet blij met zijn reserverol in de halve finale van de KNVB Beker tegen SC Cambuur. De Deense routinier maakte pas bij aanvang van de verlenging zijn entree binnen de lijnen. Met Schöne in het elftal trokken de Nijmegenaren de overwinning naar zich toe (1-2).

Schöne keerde in de zomer van 2021 terug bij NEC. Waar hij tijdens de voorgaande twee seizoenen onomstreden was in het elftal van trainer Rogier Meijer, zit hij in de huidige jaargang vaker dan hem lief is op de bank. De Deen keerde anderhalve week geleden - uitgerekend tegen zijn oude club Ajax - terug van een hamstringblessure, maar moest het vervolgens ook in het thuisduel met Sparta Rotterdam doen met een kwartier speeltijd.

De middenvelder had gehoopt dinsdagavond in de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur aan de aftrap te verschijnen, maar Meijer koos ook bij afwezigheid van Dirk Proper voor een andere invulling van zijn middenveld. Schöne moest geduld hebben en kwam uiteindelijk pas bij het begin van de verlenging en een 1-1 tussenstand binnen de lijnen. “Ik was wel vrij boos ja”, vertelde hij na afloop in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior.

De boosheid maakte bij Schöne al snel plaats voor blijdschap. Hij staat met NEC in de finale van de KNVB Beker, op 21 april tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Feyenoord en FC Groningen. “De wedstrijd was niet mooi, maar dit is wel mooi. NEC na 24 jaar weer in de bekerfinale… Ja, fantastisch.” Schöne heeft al ervaring met het spelen van bekerfinales. Als speler van Ajax speelde hij er twee. De editie in 2014 ging met liefst 5-1 verloren tegen PEC Zwolle, maar vijf jaar later werd Willem II op een kansloze 4-0 nederlaag getrakteerd.