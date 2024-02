Chery neemt N.E.C. opnieuw bij de hand: Nijmegenaren naar halve finales KNVB Beker

N.E.C. heeft zich na het verslaan van ADO Den Haag voor het eerst sinds 2014 geplaatst voor de halve finale van de KNVB-Beker. In Nijmegen werd de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie met 3-0 verslagen. Een vroege goal van Koki Ogawa hielp de Nijmegenaren in het zadel, waarna in de tweede helft Dirk Proper en Tjaronn Chery het krachtsverschil op het scorebord uitdrukten. Door het bereiken van de halve finale strijdt N.E.C. nog steeds op twee fronten mee om Europees voetbal te behalen.

Beide coaches kenden elkaar ontzettend goed door hun gedeelde verleden bij De Graafschap. Van 2009 tot 2011 bekleedde Kalezić de rol van trainer terwijl Meijer in die periode actief was als speler bij de Superboeren. Vanavond stonden ze voor het eerst als trainer tegenover elkaar. Daarbij bood Meijer zijn winteraanwinst Chery de gelegenheid om zich - in een volgepakte Goffert - te laten zien tegen zijn voormalige club. Bij ADO Den Haag maakte Vlak vijf dagen na zijn presentatie zijn debuut voor de Hagenezen. De van FC Emmen overgekomen nieuweling begon direct in de basis.

Na amper drie minuten kreeg ADO Den Haag al de eerste tegenslag te verduren. Ogawa kopte een uitstekende corner van Chery tegendraads achter doelman Marsman. De vroege 1-0 was geen voorbode voor een ongekende doelpuntenregen. Sterken nog, beide ploegen creëerden in het restant van de eerste helft nauwelijks kansen.

ADO Den Haag legde in 1968 en 1975 tweemaal beslag op de KNVB-Beker, maar dat waren andere tijden. Ook vorig jaar boekte de ploeg echter een klein bekersuccesje, maar toen was de kwartfinale het eindstation. Vandaag leken de Hofstedelingen na rust te beseffen dat doorstoten naar de halve finale helemaal niet onmogelijk was. De thuisploeg speelde zonder overtuiging én de ploeg van Kalezić ging met steeds meer met bravoure spelen. Dankzij een heerlijke knal van Proper na ruim een uur spelen kreeg ADO Den Haag de deksel echter vol op de neus. Op aangeven van Van Rooij drukte de Jong Oranje-international knap af.

Na de 2-0 was het Haagse verzet gebroken en kort daarna deelde Chery de definitieve genadeklap uit met een bekeken schot. De geboren Hagenaar kreeg alle tijd en ruimte om de bal fraai binnen te krullen. Het was voor Chery zijn derde doelpunt in drie wedstrijden voor N.E.C. Dankzij de 3-0 overwinning plaatsten de Nijmegenaren zich voor de halve finale en komt de bekerfinale in De Kuip wederom een stuk dichterbij. Met vier verloren finales is N.E.C. de club die het vaakst in de bekerfinale stond zonder er met het eremetaal vandoor te gaan. Daar zal N.E.C.-trainer Meijer graag verandering in brengen.