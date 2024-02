N.E.C. maakt op de valreep iemand nog héél blij: 'Ik ben een trotse Nijmegenaar'

N.E.C. heeft een drukke Deadline Day achter de rug. De Nijmegenaren namen afscheid van smaakmaker Magnus Mattsson, verzekerden zich alvast van de diensten van Roda JC-talent Sami Ouaissa en kondigen vlak voor het sluiten van de markt ook nog de komst van aan. De geboren Nijmegenaar maakt per direct de overstap van Go Ahead Eagles, waarvoor hij dit seizoen als invaller vijfmaal scoorde.

N.E.C. en Sow zijn geen onbekenden van elkaar. De aanvaller genoot een groot deel van zijn opleiding bij de club uit Nijmegen, maar van een doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet. Sow verruilde de jeugdopleiding van N.E.C. in de zomer van 2015 voor die van FC Utrecht, waarna hij via RKC Waalwijk en Sheffield Wednesday anderhalf jaar geleden bij Go Ahead Eagles arriveerde. Voor de ploeg van trainer René Hake had Sow dit seizoen vooral als invaller zijn waarde. Hij verzorgde voor de winterstop een assist tegen FC Volendam en scoorde tegen sc Heerenveen, Fortuna Sittard, Feyenoord, Heracles Almelo én, jawel, N.E.C.

Artikel gaat verder onder video

Sow was bij Go Ahead Eagles in het bezit van een aflopend contract, waardoor hij na dit seizoen transfervrij overgenomen kon worden. Maar N.E.C. besloot niet langer te wachten en heeft hem op Deadline Day nog naar de Goffert gehaald. “Ik ben een trotse Nijmegenaar. Ik heb hier lang gevoetbald, ben ballenjongen geweest en altijd als ik de stad binnen rijd begint het te kriebelen. Spelen voor de club waar je van houdt, dat is een droom die uitkomt. Ik kijk er enorm naar uit mijn opwachting te maken in de Goffert”, reageert een verheugde Sow op de clubsite op zijn rentree in Nijmegen.

Ook technisch directeur Carlos Aalbers is blij met de komst van de aanvaller. “Met Sylla hebben we de gewenste versterking voor de voorhoede binnen. Dat Sylla uit Nijmegen komt maakte het verhaal compleet. We kijken ernaar uit om samen met hem onze doelstelling te halen”, zo klinkt het. N.E.C. staat na negentien wedstrijden op een knappe zevende plaats. De achterstand op Go Ahead Eagles, dat nog knapper zesde staat, is een puntje.