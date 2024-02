Nieuwe penaltynemer meldt zich bij Ajax: 'Als ik 'm neem tegen PSV, mis ik niet'

was bij Jong Ajax de vaste penaltynemer, maar heeft die status nog niet verworven bij Ajax 1. De jonge middenvelder beleeft dit seizoen weliswaar zijn doorbraak, maar vertelt aan ESPN dat hij niet bij de eerste twee penaltynemers zit.

“Bergwijn is de penaltynemer en scoort alles vanaf de penaltystip. Dan kan ik dus niets zeggen. Of ik tweede sta op het lijstje? Nee. Derde? Ik weet het niet”, zegt Hlynsson, die van ESPN de award krijgt voor Talent van de Maand in januari. Verslaggever Cristian Willaert schetst in het interview een scenario: wat als Bergwijn zaterdagavond geblesseerd raakt tegen PSV, er een late strafschop is voor Ajax en Hlynsson wordt aangekeken? “Dan neem ik hem. Als ik een penalty neem, dan mis ik niet.”

Dat is overigens niet helemaal waar, want Hlynsson benutte vier van de vijf penalty's die hij nam bij Jong Ajax. Op 10 maart 2023 miste hij in de wedstrijd tegen FC Eindhoven (5-1 nederlaag). Keeper Nigel Bertrams keerde de inzet.

Hlynsson sloot in november aan bij Ajax 1 en denkt te weten waarom hij meteen kan aanhaken. “Ik ben hier al vier jaar lang en heb twee of drie jaar in Jong Ajax gespeeld. Dat maakt het makkelijker. Het is anders, met nieuwe spelers en het niveau is hoger in de Eredivisie. Maar als je lang in het systeem van Jong speelt en Jong speelt hetzelfde als het eerste, dan helpt dat bij de stap.”

De jongeling vertelt desgevraagd ook wie zijn voorbeelden zijn: hij wijst Kevin De Bruyne en Jude Bellingham aan. Vanwege zijn uiterlijk wordt Hlynsson weleens vergeleken met De Bruyne. Sterker nog: het was zijn bijnaam bij Ajax 1. “Ja, toen ik nieuw was bij het eerste elftal. Op de training noemden sommige spelers mij Kevin.”