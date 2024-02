Ogawa en Chery geven comeback van NEC vorm tegen Heracles

NEC blijft in vorm in de Eredivisie. De Nijmegenaren wonnen zaterdagavond met 3-1 van Heracles Almelo en zijn daardoor al negen officiële wedstrijden op rij ongeslagen, waarvan zeven in de Eredivisie. NEC stijgt naar de zesde plek; Heracles blijft vijftiende.

De ban werd razendsnel gebroken in het Gofferstadion. In de derde minuut kwam Jizz Hornkamp voor zijn man en kopte hij de bal binnen na een voorzet van Emil Hansson. De woede bij Heracles, met name op de tribune, was groot. Dat kwam doordat Kodai Sano op de grond lag na een duel met Stijn Bultman en Heracles doorspeelde. Er was echter geen sprake van een overtreding en dus telde het doelpunt.

Na een kwartier spelen werd het volgende doelpunt van Heracles wél afgekeurd. De arbitrage merkte buitenspel op van PSV-huurling Fredrik Oppegard in de aanloop naar een treffer van Jordy Bruijn. Zodoende bleef NEC in leven. De thuisploeg miste in het restant van de eerste helft de nodige kansen en kwam vijf minuten na de pauze wel langszij. Een strafschop van Koki Ogawa bood uitkomst, verkregen na een overtreding van Sven Sonnenberg op Ogawa zelf.

Het doelpunt met Ogawa was het startsein voor de comeback van NEC. De Japanner was na een klein uur spelen ook verantwoordelijk voor de 2-1, door een voorzet van Sontje Hansen richting de verre linkerhoek te knikken. NEC dacht vervolgens opnieuw een penalty te krijgen, maar de overtreding bleek buiten het strafschopgebied te zijn gemaakt, zo merkte de VAR op. Toch lukte het NEC om de voorsprong uit te breiden: een vrije trap van Tjaronn Chery werd van richting veranderd door Hornkamp, waardoor Michael Brouwer kansloos was.