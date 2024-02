Geboren Amsterdammer onthult: 'Heb stage gelopen bij Ajax en ik mocht blijven, maar mijn gevoel bij AZ was beter'

AZ-doelman Rome Jayden Owusu-Oduro heeft in het verleden de mogelijkheid gehad om bij Ajax aan de slag te gaan. De geboren Amsterdammer mocht na een stage blijven bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie, maar besloot te kiezen voor een avontuur bij AZ.

"Ik heb in totaal twaalf weken stagegelopen bij Ajax, daarna mocht ik blijven", begint de doelman van AZ in gesprek met Voetbal International. Vervolgens maakte Owusu-Oduro een keuze op gevoel, wat gezien het feit dat hij in Amsterdam geboren was een opmerkelijke bleek te zijn: "Ik heb voor AZ gekozen. Een onverwachte keuze misschien, voor een jongen uit Amsterdam. Mijn vriendjes zeiden dat ik naar Ajax moest gaan. Maar mijn gevoel bij AZ was beter", geeft de doelman aan.

Artikel gaat verder onder video

De negentienjarige sluitpost voelde zich al snel op zijn plek in Alkmaar: "Ik kende de werkwijze daar inmiddels en voelde me er thuis. Ook het feit dat AZ al heel vroeg vertrouwen in me had, speelde mee", geeft Owusu-Oduro aan. Spijt zal de doelman vermoedelijk niet hebben, want momenteel staat hij op jonge leeftijd onder de lat in het AFAS Stadion, wat ook te maken heeft met de afwezigheid van Matthew Ryan. De ervaren doelman is met Nieuw-Zeeland actief op de Azië Cup.