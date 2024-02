Özturk verbijsterd door analyse Van Basten: 'Hij kent hem niet eens'

Süleyman Özturk was zondag ‘gefascineerd’ door het optreden van Marco van Basten als analist bij Ziggo Sport voorafgaand aan de derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid. Van Basten bleek Atlético Madrid-aankoop niet te kennen.

Vermeeren, een toptalent uit België, stapte twee weken geleden voor minstens 18 en maximaal 23 miljoen euro over van Antwerp FC naar Atlético. Hij debuteerde afgelopen woensdag tegen Rayo Vallecano (2-1 zege), maar bleef tegen Real Madrid negentig minuten op de bank. In de voorbeschouwing was hij onderwerp van gesprek bij Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

Özturk, analist en columnist bij Voetbal International, keek met verbazing naar de voorbeschouwing. “Van Basten stelde aan presentator Bas van Veenendaal de vraag waar Vermeeren vandaan komt. Antwerp, zei Van Veenendaal. Van Basten knikt. ‘Waar speelde hij precies?’ Voor de defensie, zei Van Veenendaal. ‘A ha’, reageerde Van Basten. ‘Veel goals en assists?’ Van Veenendaal wist het aantal assists natuurlijk niet uit zijn hoofd.” Vermeeren was dit seizoen in 21 duels voor Antwerp goed voor een goal en drie assists.

“Dan denk ik wel van: goh, je hebt je hele avond ingericht op de voorbeschouwing van Real Madrid - Atlético… Ik vind het fascinerend dat de grote analist Marco van Basten een half uur voorbeschouwt op Real Madrid – Atlético en pas die avond voor het eerst Arthur Vermeeren echt ziet en leert kennen”, vervolgt Özturk. “Dat Vermeeren van Antwerp kwam, is basiskennis.”

Daarna werd de analyse niet veel beter, zag de columnist. “Van Basten zei dat Vermeeren nog drie jaar lang in België had moeten blijven. Dat is raar, want hij heeft hem nog niet zien spelen. In de Champions League speelde hij tegen FC Barcelona. Toen was hij de beste man op het veld. Dat heeft Van Basten dan waarschijnlijk niet gezien. Hij speelt al sinds zijn zeventiende in de basis bij Antwerp.”