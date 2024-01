Van Bommel opvallend open over bod op vermeend Ajax-target: ‘Dat is te weinig, hè’

De maand januari is alweer ruim drie weken onderweg en dit betekent dat het einde van de winterse transferwindow alweer in zicht komt. Voor Antwerp FC wordt het nog een spannende week. staat in de belangstelling van een aantal Europese topclubs en Atlético Madrid zou zelfs al een eerste aanbieding hebben gedaan. Die is echter veel te lag om Antwerp FC te kunnen overtuigen om de vermeend Ajax-target te laten gaan. Dat liet Mark van Bommel dinsdag weten tijdens een persconferentie.

Hoewel Vermeeren volgende maand pas negentien kaarsjes uitblaast en nog geen twee jaar deel uitmaakt van de hoofdmacht van Antwerp FC, is hij niet meer uit de eerste elf weg te denken. De jonge middenvelder had vorig seizoen al een belangrijk aandeel in de Antwerpse successen en ook in de huidige jaargang is hij een van de smaakmakers in de ploeg van trainer Van Bommel. Zo kwam hij tot op heden in alle wedstrijden in alle competities in actie. Vermeeren debuteerde tussendoor in de nationale ploeg. Zijn ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven. Hij werd nog niet zo lang geleden al in verband gebracht met Borussia Dortmund, FC Barcelona en ook Ajax zou hem op de korrel hebben (gehad).

Atlético Madrid lijkt op dit moment echter het meest concreet in de markt voor Vermeeren. Het Nieuwsblad schreef maandagavond dat de Spaanse topclub zich bij Antwerp FC heeft gemeld met een bod, ‘maar dat lag ver onder de vraagprijs’. “Op de Bosuil hopen ze logischerwijs op de jackpot, rond de 30 miljoen”, weet de krant. De eerste aanbieding van Atlético Madrid kwam echter bij lange niet in de buurt van dat bedrag. “Weet je hoeveel het is? Rond de twaalf miljoen? Nou, dat is te weinig, hè”, wordt Van Bommel geciteerd door Het Nieuwsblad. “Of dat het eerste officiële bod was? Als ik de kranten mag geloven wel, maar ik ben er niet zo mee bezig. Dat is iets voor Sven (algemeen directeur Sven Jaecques, red.) en de club.”

Antwerp FC hoopt Vermeeren vanzelfsprekend nog minstens een half jaar binnenboord te houden. Hij heeft bij de regerend kampioen van België nog een contract tot de zomer van 2026. Vermeeren is niet de enige middenvelder van Antwerp FC die zich kan verheugen op interesse uit het buitenland. West Ham United zou Mandela Keita hoog op het lijstje hebben staan. Keita staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Antwerp FC, dat zo’n 7,8 miljoen euro voor hem betaalde. De club zou ‘minstens’ het dubbele voor Keita willen krijgen. “De Hammers zijn bereid om zover te gaan, maar afwachten of ze beslissen om door te duwen. Op zich is er tijd, want ze willen hem met oog op volgend seizoen”, klinkt het. West Ham staat naar verluidt op het punt om Kalvin Phillips op huurbasis over te nemen van Manchester City.