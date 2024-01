Mark van Bommel houdt z'n hart vast: 'Ik heb met Overmars gesproken'

Niet alleen in Nederland draait de geruchtenmolen op volle toeren. Ook in België wordt er met veel spanning gekeken naar de ontwikkelingen op de transfermarkt. Bij Antwerp FC bijvoorbeeld. De club van trainer Mark van Bommel heeft een teleurstellende eerste seizoenshelft achter de rug en is er daarom alles aan gelegen om de selectie bij elkaar te houden, maar vooral staat er erg goed op in het buitenland. Van Bommel lijkt zich vooralsnog geen zorgen te hoeven maken.

Vermeeren blaast volgende maand pas negentien kaarsjes uit, maar hij speelde inmiddels al 65 wedstrijden voor de hoofdmacht van Antwerp FC. De nu nog 18-jarige middenvelder vormde in het afgelopen seizoen al een belangrijke schakel in de ploeg van trainer Van Bommel, die Antwerp FC in zijn eerste seizoen in België meteen naar de landstitel en bekerwinst loodste. De Antwerpenaren wonnen bovendien de Supercup en verzekerden zich ook nog eens van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League.

In het miljardenbal gingen de eerste vijf groepsduels verloren, maar werd er op de laatste speeldag nog wel gewonnen van FC Barcelona (3-2). De overwinning op de regerend kampioen van Spanje was voor Antwerp FC het absolute hoogtepunt in de eerste seizoenshelft, die in eigen helft ronduit teleurstellend verliep. Van Bommel en zijn manschappen vinden zich momenteel terug op de zesde plaats. De achterstand op koploper Union St. Gillis is al zestien punten. Van Bommel houdt zijn selectie dus het liefst intact, maar de maand duurt nog lang.

De naam van Vermeeren zong de afgelopen maanden al rond bij verschillende Europese topclubs. Vooral FC Barcelona lijkt erg gecharmeerd van de jonge middenvelder. “Januari kan voor Antwerp ook een bepalende maand worden op de transfermarkt. Zeker omdat er steeds feller aan de mouw van Vermeeren wordt getrokken”, schrijft Het Laatste Nieuws. “Ik heb met Marc Overmars gesproken. Op dit moment is er nog geen concreet bod voor Arthur, maar wel veel interesse”, zegt Van Bommel in gesprek met dezelfde krant. “Uiteraard wil ik dat Arthur blijft, een vertrek in de winter zou niet goed uitkomen. Maar dat hebben we niet altijd in de hand.”

Vermeeren kwam dit seizoen al 31 keer in actie voor Antwerp FC. Hij scoorde in zowel de Jupiler Pro League als Champions League (tegen FC Barcelona) eenmaal en verzorgde al zes assists. Vermeeren debuteerde op 13 oktober jongstleden in de nationale ploeg van België. Hij deed toen een paar minuten mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk. Op 15 november verscheen de middenvelder in het oefenduel met Servië voor het eerst aan de aftrap en maakte hij meteen de negentig minuten vol.