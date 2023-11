Rampavond Van Bommel en Ekkelenkamp zorgen voor grotere sportieve crisis

Mark van Bommel lijkt klaar in Europa met Antwerp FC. De Nederlandse coach verloor dinsdagavond voor de vierde keer op rij in de groepsfase van de Champions League, ditmaal was FC Porto te sterk (1-0), mede vanwege een rode kaart voor . Omdat eerder op de avond Shakhtar Donetsk won van FC Barcelona, is het vrijwel zeker uitgeschakeld.

Dat is de volgende keiharde tik voor Van Bommel, in de Belgische competitie in een dramatische vorm verkeert en ook voorlopig niet aan prolongatie van de titel mag denken. In Europa ging het met drie nederlagen op rij ook niet best, waardoor Van Bommel besloot om enkele wijzigingen door te voeren. Vincent Janssen begon op de bank, Owen Wijndal, Gyrano Kerk en Ekkelenkamp begonnen wel in de basis.

Artikel gaat verder onder video

Voor de oud-Ajacied werd het een vervelend duel, want kort na rust werd hij met een directe rode kaart van het veld gestuurd na een tackle op Zaidu. In eerste instantie kwam Ekkelenkamp weg met geel, maar na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) volgde alsnog een directe rode kaart.

Op dat moment had Evanilson vanaf de strafschopstip na goed een half uur de score geopend namens FC Porto, waarna Pepe op aangeven van Francisco Conceição in blessuretijd het duel beslist. Daardoor kan Antwerp FC alleen met een wonder nog de derde plaats overnemen van Shakhtar Donetsk. Gezien de huidige vorm en de prestaties tot dusver lijkt dat een utopie voor de Nederlandse coach.