Paniek: Feyenoord-fans eisen op allerlaatst moment uitstel van Almere City - Feyenoord

Feyenoord trapt zondagmiddag om 14.30 uur af voor het uitduel met Almere City, maar vooralsnog is het onduidelijk in hoeverre de Rotterdammers in het Yanmar Stadion gesteund zullen worden door de eigen supporters. Het uitvak in het stadion in Almere is nog leeg, omdat supporters van Feyenoord nog in Rotterdam staan te wachten.

Voor de uitwedstrijd tegen Almere City geldt een verplichte buscombi, hetgeen betekent dat supporters van Feyenoord niet met eigen vervoer kunnen afreizen naar het Yanmar Stadion. Supporters van Feyenoord staan een klein uur voor de aftrap echter nog in Rotterdam te wachten omdat sommige bussen nog niet gereed zijn.

De kortste afstand vanaf De Kuip in Rotterdam naar het Yanmar Stadion is ongeveer 106 kilometer. De kortste reistijd over onder andere de A12 en de A27 is 1 uur en 11 minuten, waardoor het een utopie lijkt dat alle Feyenoord-fans op tijd aanwezig zullen zijn voor de aftrap van de wedstrijd.

Sommige Feyenoord-fans roepen op social media om uitstel van de aftrap.