Pascal Jansen duikt week na bezoek aan Amsterdam op in nieuw stadion

Pascal Jansen blijft voetbalwedstrijden bezoeken in zijn vrije tijd. De bij AZ ontslagen oefenmeester zit vrijdagavond op de tribune bij Almere City – Excelsior in het Yanmar Stadion.

Jansen werd vorige week gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA tijdens de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk (4-1). Dat was zijn eerste vrije weekend sinds zijn ontslag bij AZ op 17 januari. Meteen werd gespeculeerd over een mogelijke toekomst voor Jansen bij Ajax, de club die momenteel onder leiding staat van interim-trainer John van ’t Schip.

Jansen blijkt dus ook de kleinere clubs te bezoeken, want hij dook vrijdagavond op bij Almere – Excelsior. Jansen heeft geen verleden bij de twee clubs, maar is woonachtig in Almere. Kort na zijn vertrek bij AZ meldde Fabrizio Romano al dat veel clubs 'overwegen' met Jansen in zee te gaan en dat hij enkele clubs al heeft afgeslagen.