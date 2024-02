Peter Bosz brengt PSV-supporters na afwezigheid van 23 dagen uitstekend nieuws

Peter Bosz heeft vrijdagmiddag op de persconferentie aangegeven dat fit genoeg lijkt te zijn om zondag te starten in het competitieduel tegen FC Volendam. Volgens de coach is de in Volendam geboren middenvelder fit, wat betekent dat hij - ook op kunstgras - aan de aftrap zal verschijnen.

Veerman raakte 23 dagen geleden geblesseerd tijdens de warming-up in aanloop naar het bekerduel tegen FC Twente. Sindsdien miste de bepalende middenvelder van PSV een aantal belangrijke wedstrijden, waaronder de toppers tegen Feyenoord in de KNVB Beker en tegen Ajax in de competitie. Het gemis van Veerman werd nadrukkelijk zichtbaar, waardoor het voor Peter Bosz een flinke opsteker is dat de veelzijdige middenvelder terugkeert in de wedstrijdselectie.

"We gaan volle bak, we willen alles winnen. Ook op kunstgras, als Joey fit is gaat hij spelen", wordt de trainer van PSV vrijdagmiddag geciteerd door Voetbal International-journalist Marco Timmer: "En hij (Veerman, red.) is fit", schept de trainer duidelijkheid. Het is niet het enige goede nieuws voor Bosz, want meer geblesseerden keren terug. Ook Malik Tillman en Ricardo Pepi keren terug bij de selectie. Dest, die ook geblesseerd was, stond vrijdag weer op het trainingsveld.