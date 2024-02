PSV blijft ongeslagen in de Eredivisie na voetbalgevecht met Ajax

Op bezoek bij Ajax heeft PSV opnieuw puntverlies geleden. In een enerverende topper kwam Ajax via Steven Berghuis al vroeg op voorsprong, waarna Luuk de Jong kort voor rust de gelijkmaker binnenkopte. In de tweede helft was de boomlange spits met een bal op de kruising dicht bij een tweede treffer, maar uiteindelijk bleven de Eindhovenaren steken op een 1-1 gelijkspel.

Zowel bij Ajax als PSV was er nog de nodige activiteit in de laatste dagen van de transferperiode. De Eindhovenaren probeerden Couhaib Driouech na het vertrek van Yorbe Vertessen tevergeefs los te weken bij Excelsior, terwijl bij hun tegenstander een aanbieding op Chuba Akpom afgeslagen werd. De Engelse spits begon zoals gebruikelijk op de bank, maar zijn landgenoot Jordan Henderson stond wel aan de aftrap. Ook bij PSV was er een belangrijke wijziging op het middenveld: Ismaël Saibari werd met Marokko uitgeschakeld op de Afrika Cup en was daardoor weer beschikbaar voor Peter Bosz.

Artikel gaat verder onder video

De zestigjarige oefenmeester miste echter ook de nodige mensen: Joey Veerman, Guus Til, Marik Tillman, Noa Lang en Ricardo Pepi maakten allen geen deel uit van de selectie. De aanvallende impulsen moesten daarom voornamelijk komen van Johan Bakayoko. Op de rechterflank vocht de Belgische buitenspeler de nodige duels uit met gelegenheidslinksback Devyne Rensch en wist hij geen antwoord te verzinnen op de compacte Ajax-verdediging. Hirving Lozano haalde eenmaal van afstand uit, maar zijn poging werd eenvoudig gekeerd. Ajax had in de eerste minuten moeite om van eigen helft af te komen, en koos vervolgens zijn momenten om te counteren en PSV onder druk te zetten.

Lange ballen op Kenneth Taylor en Brian Brobbey leken door matige aannames echter niet tot succes te leiden. De 22-jarige spits was echter in staat om de bal na zijn mislukte actie vast te houden en stelde vervolgens de ingelopen Steven Berghuis in staat om de 1-0 binnen te schieten. Vervolgens ging PSV naarstig op zoek naar de gelijkmaker. De Eindhovense middenvelders lieten met Mauro Junior als aanjager goede acties zien en profiteerden van slordige acties aan Ajax-zijde, maar kregen de bal nauwelijks in het strafschopgebied. Toen de gehele Amsterdamse defensie verkeerd instapte, werd hier echter gretig van geprofiteerd. Saibari ontsnapte op de linkervleugel, waarna Luuk de Jong de bal sterk binnenkopte.

Na rust kreeg de PSV-spits opnieuw een grote kopkans, maar ditmaal teisterde hij het houtwerk. Aan de andere kant werden meerdere pogingen van Steven Berghuis effectief geblokt, terwijl Taylor de bal van dichtbij huizenhoog over schoot. Zo kreeg het publiek in de Johan Cruijff-Arena een enerverende tweede helft voorgeschoteld, al was het spel daarin niet altijd om over naar huis te schrijven. De nodige ballen werden roekeloos weggeschoten of eenvoudig ingeleverd, de communicatie was niet altijd om over naar huis te schrijven en de overtredingen gingen veelvuldig over het randje. In de slotfase was het Ajax dat de meeste aanspraak mocht maken op de overwinning, maar de pogingen van de thuisploeg troffen geen doel. PSV loopt zo opnieuw tegen puntenverlies aan, terwijl de Amsterdammers op de ranglijst AZ achterhalen.