Omstreden penalty houdt PSV in de race: spectaculaire return in Dortmund aanstaande

PSV heeft dinsdagavond verzuimd een grote stap richting de kwartfinale van de Champions League te zetten. In een spannend en spectaculair duel miste PSV veel kansen en wist het niet verder te komen dan een gelijkspel: 1-1. Voor Borussia Dortmund scoorde Nederlander Donyell Malen. Bij PSV was aanvoerder de enige die op het scorebord kwam, hij scoorde uit een discutabele strafschop.

Bij PSV werd Jerdy Schouten wederom achterin geposteerd. Dat ging ten koste van André Ramalho, die op de bank begon. De plek die Schouten op het middenveld achterliet werd ingevuld door Ismael Saibari. Voorin keerde Johan Bakayoko terug in de basis na zijn afwezigheid wegens ziekte afgelopen vrijdag tegen Heracles Almelo. Dat ging ten koste van Ricardo Pepi. Bij Borussia Dortmund ontbrak Julian Brandt in de basis, tot genoegen van liefhebber Peter Bosz. Er verschenen in de personen van Malen en Ian Maatsen twee Nederlanders aan de aftrap in de basis van Dortmund. Niklas Süle werd vlak voor de wedstrijd ziek, hij werd vervangen door Mats Hummels.

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van Bosz ging fel van start en probeerde Dortmund snel vast te zetten. Waar dat in de Eredivisie vaak goed lukt viel dat tegen de Duitse nummer vier tegen. Dortmund speelde er vaak goed onderuit en werd naarmate de wedstrijd vorderde steeds sterker. In de 24e minuut kreeg Malen na balverlies van Malik Tillman de bal net buiten het strafschopgebied. Hij omspeelde Sergiño Dest en schoot de bal via Dest en de binnenkant van de paal in de korte hoek: 0-1. In het vervolg van de eerste helft kreeg PSV nog goede kansen via Tillman, Bakayoko en Saibari, maar wist het niet te scoren.

In de tweede helft ging PSV voortvarend van start. Het lukte beter dan in de eerste helft om Dortmund onder druk en op eigen helft te houden. In de 54e minuut kreeg Tillman de bal net in het strafschopgebied, waar hij zichzelf vrij wilde spelen. Hummels wilde dat voorkomen met een sliding, maar hij raakte daarbij vooral Tillman, die naar de grond ging. Hoewel Hummels de bal licht leek te raken gaf scheidsrechter Srdjan Jovanović een strafschop. Toen de VAR hem niet corrigeerde mocht Luuk de Jong aanleggen van elf meter. De spits faalde niet en maakte zo zijn derde doelpunt in de Champions League dit seizoen: 1-1.

Na de gelijkmaker ging PSV op jacht naar de winnende treffer, maar wist het niet meer tot scoren te komen. Gevaarlijk was PSV wel, maar in de laatste fase was de eindpass niet goed genoeg of stond doelman Alexander Meyer in de weg. Daardoor blijft het een open strijd en zal in de return op 13 maart duidelijk worden welke ploeg in de koker mag voor de loting van de kwartfinales.