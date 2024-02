PSV kan drie basisspelers verkopen, Luuk de Jong heeft 'niet het eeuwige leven'

Voor directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV is ‘ongelooflijk veel werk’ te verrichten in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De krant bespreekt de situatie van de speler van wie de toekomst onzeker is.

Het gaat onder meer om Jordan Teze en Olivier Boscagli, twee vaste basisspelers in de achterhoede van Peter Bosz. Hun contracten lopen door tot medio 2025. Als die niet worden verlengd, komen ze in aanmerking voor een verkoop in de komende zomer. “Bij beide spelers is voorstelbaar dat ze een keer voor een nieuw avontuur willen gaan, al zal PSV hen niet zomaar laten vertrekken en een stapel miljoenen voor hen willen”, schrijft clubwatcher Rik Elfrink.

Ook een verkoop van eerste keeper Walter Benítez is reëel. Zijn contract loopt eveneens in 2025 af. PSV moet beslissen of de samenwerking ‘na een transfervrije start in 2025 ook transfervrij eindigt’, of dat hij komende zomer nog voor een ‘fraai bedrag’ verkocht wordt. Over een van zijn concurrenten, derde goalie Boy Waterman (40), wordt geschreven dat hij zijn situatie bij PSV ‘jaar op jaar’ bekijkt.

Gaat Luuk de Jong stoppen?

Hetzelfde lijkt langzaamaan te gelden voor Luuk de Jong. De 33-jarige spits verkeert weliswaar in goede vorm, maar ‘heeft als voetballer niet het eeuwige leven en komt langzaam maar zeker ook op een leeftijd waarop hij per seizoen bekijkt of hij nog doorgaat’. De Jong besloot vorig jaar al om zich niet langer beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal.