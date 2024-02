'PSV schakelt door: 21-jarige Engelsman moet Eindhovense achterhoede versterken'

PSV hoopt zich in de laatste uren van de winterse transferwindow niet alleen nog te versterken met Couhaib Driouech, maar heeft het vizier ook nog gericht op de komst van een verdediger. In de zoektocht naar een extra optie voor de achterhoede is de huidige koploper van de Eredivisie uitgekomen bij Conrad Jaden Egan-Riley. De Engelsman is een ‘oude bekende’ van PSV, want hij stond een paar maanden geleden ook al op het lijstje om de overstap naar Eindhoven te maken.

PSV roerde zich afgelopen zomer flink op de transfermarkt. De Eindhovenaren trokken de portemonnee voor onder meer Noa Lang, Ricardo Pepi en Jerdy Schouten, maar de komst van een zeer gewenste nieuwe centrale verdediger bleef lang uit. Op de valreep slaagde PSV er tóch nog in om een nieuwe verdediger aan te trekken: Armel Bella-Kotchap. De nummer twee van het vorige seizoen in Nederland nam de Duitser op huurbasis over van Southampton. De achterban had hoge verwachtingen van Bella-Kotchap, maar door blessureleed heeft PSV nog maar weinig plezier aan hem kunnen beleven.

Doordat Bella-Kotchap voorlopig nog niet in actie komt, hoopt PSV voor het verstrijken van de deadline nog een centrale verdediger binnen te halen. De Eindhovenaren hadden hun vizier in eerste instantie gericht op Jeremiah St. Juste, maar Sporting Portugal wilde voor hem enkel de hoofdprijs ontvangen. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt donderdagmiddag dat de oud-speler van onder meer sc Heerenveen en Feyenoord in elk geval niet meer rekent op een transfer naar PSV. Dat betekent niet dat de koploper van de Eredivisie helemaal geen verdedigende versterking meer zal verwelkomen. Volgens Voetbal International hoopt het nog toe te kunnen slaan in Engeland.

Egan-Riley moet de nieuwe verdediger dus worden. De 21-jarige Engelsman arriveerde in de zomer van 2022 bij Burnley, maar een doorbraak in de hoofdmacht van de Premier League-club bleef vooralsnog uit. Burnley verhuurde Egan-Riley vorig jaar al voor een paar maanden aan het Schotse Hibernian. Nu hoopt PSV hem op huurbasis over te nemen, mét een optie tot koop. De Eindhovenaren waren in de zomer ook al in de race voor zijn handtekening, maar kregen de deal toen ‘net’ niet op tijd rond. Of hen dat nu wél gaat lukken, zal de komende uren moeten blijken.

PSV richt vizier op de toekomst

Waar Egan-Riley PSV-trainer Peter Bosz de komende maanden al van extra opties in de defensie moet voorzien, heeft de club ook alvast zaken gedaan met het oog op de toekomst. De Eindhovenaren hebben Aston josé Da Silva Dos Paciencia, ofwel Aston da Silva, vastgelegd. Zo meldt Elfrink donderdagmiddag. Da Silva komt over van Racing FC Union Luxemburg en heeft bij PSV zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2026. De verdediger is een neef van Jordan Teze. Da Silva gaat in Eindhoven in het Onder 18-team spelen.