PSV-supporters ongerust na bericht van Peter Bosz vlak na duel tegen Heracles

Het is onduidelijk of PSV dinsdagavond in het Champions League-duel tegen Borussia Dortmund kan beschikken over , zo geeft trainer Peter Bosz vrijdagavond aan op de persconferentie na afloop van het duel tegen Heracles Almelo. Bakayoko zit momenteel ziek thuis.

De Belgische aanvaller, die dit seizoen een vaste basisspeler is bij PSV en voor de nodige dreiging zorgt, moest het duel met de Almeloërs vrijdagavond laten schieten. De twintigjarige voetballer kampt met ziekte, waardoor hij niet aanwezig was in het Philips Stadion. Volgens Bosz is het echter nog maar de vraag of Bakayoko dinsdag wél inzetbaar is voor PSV. Het zou een grote tegenvaller zijn als de Brabanders niet kunnen aantreden met de Belg tegen Borussia Dortmund.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdagavond ving Bosz de afwezigheid van Bakayoko op met Ricardo Pepi, die geen bijzondere wedstrijd speelde. Een andere optie voor Bosz is om Malik Tillman dinsdag vanaf de flank te laten starten, als Bakayoko niet inzetbaar is.

Peter Bosz weet nog niet of Bakayoko er dinsdag bij PSV tegen Borussia Dortmund bij is. Saibari had kunnen spelen, maar Bosz heeft besloten hem niet in te zetten. — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 16, 2024