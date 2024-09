Bosz voert stevig gesprek met spelers: ‘Het werd er niet beter op’

PSV-trainer Peter Bosz heeft in de nacht na het Champions League-treffen met Juventus het duel nogmaals teruggekeken. Zijn bevindingen heeft de oefenmeester vervolgens gedeeld met de spelersgroep, maar wat er is besproken wil Bosz niet vertellen.

De zestigjarige trainer erkent dat hij zijn ploeg sinds de 3-1 nederlaag tegen De Oude Dame niet veel heeft gezien. “Wat we wel gedaan hebben na de wedstrijd is met de staf de wedstrijd teruggekeken. In de nacht nog. Daar werd het niet beter op. Eerder slechter”, verklapt Bosz op het persmoment in aanloop naar het uitduel tegen Fortuna Sittard.

“Het gevoel dat ik na de wedstrijd had, en ik probeer altijd kritisch te zijn, werd bevestigd. Eigenlijk was het nog minder dan dat ik aan de kant van het veld zag. Dat betekent ook dat ik vind dat we beter kunnen. Dat hebben we in het verleden laten zien. Dit was van onze kant geen goede wedstrijd”, aldus een ontevreden Bosz.

De trainer van de landskampioen heeft wel laten weten wat hij van de wedstrijd vond. Bosz wil zich er echter niet over uitlaten wat er is besproken. “Ik heb het de volgende dag gelijk besproken met de spelersgroep. Normaal gesproken wil ik wel eens een dialoog opstarten. Maar ik heb verteld hoe ik er tegenaan keek. Ik heb ook verteld wat ik vond dat we beter hadden moeten doen. Dat heb ik de spelers verteld. Dat ga ik jullie niet vertellen”, vervolgt Bosz.

Nederlaag PSV niet te vergelijken met die tegen Arsenal

Vorig jaar ging PSV in de Champions League ook al hard onderuit. In Londen gingen de Eindhovenaren met 4-0 onderuit tegen Arsenal. Die wedstrijd was volgens Bosz niet vergelijkbaar met die van afgelopen dinsdag. “Ik vond het een andere wedstrijd. Ik vond ons in Turijn minder dan dat we in Londen waren, ondanks dat we daar ook kansloos verloren. In die zin is het niet vergelijkbaar”, is hij eerlijk.

Toch probeert Bosz het wel op dezelfde manier aan te grijpen als destijds. “Dat we lering trekken uit deze wedstrijd. Dat we hier beter van worden. In de topsport moet je kritisch naar elkaar zijn. Het maximale van elkaar eisen. Op die manier proberen we er voordeel uit te doen”, besluit Bosz.

