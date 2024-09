‘Gebakkelei over voormalig PSV-target kostte AS Roma-icoon De Rossi de kop’

Daniele De Rossi werd deze na slechts vier speelronden in de Serie A op straat gezet door AS Roma. Niet alleen de slechte prestaties (AS Roma behaalde slechts drie punten in de eerste vier wedstrijden) waren aanleiding voor het ontslag. Ook voormalig PSV-target speelde een rol bij het congé van het clubicoon van de Romeinen, melden Italiaanse media.

Zalewski was in onderhandeling met PSV over een transfer naar Eindhoven. De Poolse flankspeler zag een overstap naar de Eredivisie echter niet zitten. Ook een transfer naar het Turkse Galatasaray klapte omdat Zalewski niet welwillend tegenover een overgang stond. Dit viel niet in goede aarde bij de clubleiding van AS Roma, die al akkoord waren met de Turkse club. Daarop wilde het clubbestuur van AS Roma, onder leiding van algemeen directeur Lina Souloukou, Zalewski niet laten terugkeren in de wedstrijdselectie. Dit was tegen het zere been van De Rossi.

Bovendien waren er al wat spanningen tussen Souloukou en De Rossi na een roerige transferwindow, weet Tuttomercatoweb. Het geruzie tussen de algemeen directeur en het clubicoon van de Giallorossi bleef aanhouden, waardoor de oefenmeester het veld moest ruimen. De Rossi was in januari aangesteld als opvolger van José Mourinho. De Italiaan wordt op zijn beurt opgevolgd door Ivan Juric, die zonder club zat sinds zijn vertrek bij Torino.

Spelers en supporters balen van ontslag De Rossi

De spelersgroep van AS Roma is allerminst blij met het ontslag van De Rossi. Er heerst binnen de selectie en de staf verbazing over het plotselinge ontslag van het clubicoon, meldt Corriere dello Sport. Voordat de clubleiding tot ontslag overging, werden de spelers gevraagd of ze nog achter De Rossi stonden. Onder meer Paulo Dybala en Leandro Paredes gaven aan nog achter de trainer te staan, net als de rest van de selectie. Desalniettemin besloot de clubleiding tot ontslag over te gaan.

Ook de supporters van AS Roma zijn ontevreden over het ontslag van de populaire De Rossi. Zij roeren zich dan ook en zullen de aankomende wedstrijd tegen Udinese voor een deel gaan boycotten. De Curva Sud, de harde kern van de Romeinen, zullen het eerste half uur weg blijven, waarna ze alsnog de tribunes te betreden om de ploeg aan te moedigen.

