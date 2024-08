Dybala zorgt voor bizarre plottwist en laat 75 miljoen euro schieten

(30) zorgt voor een enorme plottwist. De Argentijn leek hard op weg naar Saudi-Arabië, waar hij bij Al-Qadsiah niet minder dan 75 miljoen euro (!) in drie seizoenen zou kunnen opstrijken, maar heeft zich plotseling bedacht en wil tóch bij AS Roma blijven.

De transfer van de wereldkampioen leek al helemaal in kannen en kruiken. Dybala had op trainingscomplex Trigoria al afscheid genomen van zijn teamgenoten, zijn kluisje leeggehaald en de vliegtickets richting het Midden-Oosten waren al geboekt, zo meldt Football Italia. Om die reden verscheen de aanvaller annex aanvallende middenvelder ook niet bij de officiële fotoshoot van de Serie A, waarop de spelersfoto's van AS Roma voor het nieuwe seizoen zou worden gemaakt.

Dybala heeft zich echter bedacht: op zijn Instagram plaatst de Argentijn donderdag plotseling een filmpje met hoogtepunten uit zijn Roma-periode, voorzien van de tekst 'Bedankt Rome', gevolgd door een hartje, met daaronder de woorden: 'Tot zondag' en een knipoog-emoji. Volgens Sky Sport Italia heeft het afscheid van zijn teamgenoten, de technische staf en de supporters de speler van gedachten doen veranderen. Bovendien zouden ook Dybala's vrouw en moeder 'op geen enkele manier enthousiast' zijn geweest over het vooruitzicht om naar Saudi-Arabië te verhuizen, zo meldt transferspecialist Gianluca Di Marzio.

Dybala staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij AS Roma, dat de speler transfervrij kon overnemen van competitiegenoot Juventus. De Argentijn speelde sindsdien 78 wedstrijden voor de Giallorossi, waarin hij 34 keer scoorde en achttien assists leverde. De 38-voudig international lijkt zijn contract bij de Romeinen, dat aan het einde van het huidige seizoen afloopt, dus uit te gaan dienen.

