Paulo Dybala irriteert Feyenoord-supporters gigantisch met stokende opmerkingen op Instagram

heeft donderdagavond op opmerkelijke wijze gereageerd op de overwinning op Feyenoord in de Europa League. De Argentijnse aanvaller meldde zich na afloop van het duel op de Instagram-pagina, waar hij het niet kon laten om een reactie achter te laten.

De sterspeler van AS Roma, die in de verlenging naar de kant werd gehaald door trainer Daniele De Rossi, besloot kort na afloop van het duel de Instagram-pagina van Feyenoord op te zoeken. De Rotterdammers plaatsten het bericht van de 4-2 nederlaag in Rome na het nemen van strafschoppen, waar Dybala met een paar duidelijke emoji's op besloot te reageren.

Met vijf lachende emoji's reageerde Dybala onder het bericht van Feyenoord, wat voor de nodige frustraties zorgt bij de supporters van Feyenoord. Inmiddels heeft de Argentijn de reactie vermoedelijk verwijderd, want zijn bericht is niet meer terug te vinden in de reacties,

Op zijn eigen Instagram-account heeft Dybala ook van zich laten horen richting Feyenoord. De aanvaller reageerde duidelijk op een TikTok, die Feyenoord in het verleden eens over AS Roma heeft geplaatst. Dat had te maken met het feit dat AS Roma de Europa League in zou gaan, terwijl Feyenoord zich plaatste voor de Champions League: "Ik ben het niet vergeten, Feyenoord", schrijft de aanvaller daarover.