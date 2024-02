PSV-supporters schrikken zich kapot van statistiek van Hirving Lozano: 'Bizar, komt geen pion voorbij!'

kwam dinsdagavond slecht voor de dag in het Champions League-duel tussen PSV en Borussia Dortmund. De Mexicaanse kon zich net als vleugelaanvaller Johan Bakayoko niet op een goede manier laten gelden, wat niet voor het eerst is dit seizoen. Sinds november is Lang namelijk niet meer betrokken bij een doelpunt van de Eindhovenaren.

Lozano staat bij PSV continu in de basis, aangezien met Noa Lang (blessure) ook een concurrent is weggevallen voor de Mexicaan. De aanvaller zit momenteel echter niet in de beste fase van zijn loopbaan, want binnen het sterke PSV van dit seizoen is de linksbuiten weinig betrokken bij doelpunten. Voetbal International-journalist heeft dit beeld dinsdagavond bevestigd met een schrikbarende statistiek: "Lozano was op 12 november voor het laatst betrokken bij een doelpunt voor PSV. Sindsdien heeft de Mexicaan ruim 11,5 uur op het veld gestaan zonder te scoren of een assist af te leveren", schreef de datajournalist.

Het zijn pijnlijke cijfers voor Lozano, die dit seizoen vijf doelpunten maakte namens PSV in de Eredivisie. Ook supporters van de Eindhovenaren zien dat de 28-jarige aanvaller het moeilijk heeft, zo blijkt uit een rondgang op sociale media: "Lozano kan meer, maar verkloot bijna alles", schrijft een PSV'er op X. "Hij komt nog geen pion voorbij", schrijft een ander. Toch zorgt Lozano bij supporters ook voor tevredenheid, voornamelijk wegens zijn werkethiek: "Lozano stond rechtsback te verdedigen. Hij gaf alles."