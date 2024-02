Bosz krijgt goed én slecht nieuws uit PSV-ziekenboeg: 'Hij kan er even uit zijn'

PSV-trainer Peter Bosz krijgt goed én slecht nieuws uit de ziekenboeg. Zomeraanwinst (22) heeft dinsdag zijn eerste speelminuten in drie maanden kunnen maken in een oefenduel van Jong PSV met Royal Antwerp FC. Daarentegen is het nog maar de vraag of de koploper van de Eredivisie zondag tegen FC Volendam kan beschikken over .

Bella-Kotchap, tweevoudig Duits international, wordt dit seizoen gehuurd van het Engelse Southampton, waarmee hij afgelopen jaargang degradeerde uit de Premier League. Na vijf wedstrijden te hebben gespeeld raakte de centrale verdediger in oktober geblesseerd aan een schouder, waaraan hij inmiddels geopereerd is. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat hij dinsdag zijn eerste speelminuten heeft kunnen maken: "Verwacht wordt dat hij over twee weken volledig inzetbaar is bij het eerste elftal", weet clubwatcher Rik Elfrink.

Dest vraagteken

Daar staat tegenover dat Sergiño Dest nog een vraagteken is voor de confrontatie met Volendam. De linksback moest afgelopen weekend vlak voor het einde van de wedstrijd tegen Ajax (1-1) naar de kant en wordt dinsdag onderzocht door de medische staf. De vrees bestaat dat de Amerikaan geblesseerd is geraakt aan zijn hamstring: "Als dat zo is, kan hij er even uit zijn", schrijft Elfrink.

Veerman, Tillman en Pepi

In Amsterdam kon Bosz geen beroep doen op Joey Veerman, Malik Tillman en Ricardo Pepi. Het drietal maakt naar verwachting 'deze week' nog een rentree op het trainingsveld en is 'normaal gesproken gewoon inzetbaar' tegen Volendam. Dat geldt niet voor Guus Til: ook hij ontbrak in Amsterdam. Zijn herstel zal nog 'enkele weken' vergen, zo valt te lezen.

Update 13.56 uur: Elfrink schrijft op X dat Bella-Kotchap kan terugkijken op een 'geslaagde rentree'. De Duitser stond tegen Antwerp aan de aftrap en hield het 31 minuten vol, daarna werd zijn plaats ingenomen door Bram Rovers.