Van der Vaart is overtuigd na 'Napoleon-optreden': 'Hij is de beste speler naast Frenkie de Jong'

Pierre van Hooijdonk is onder de indruk van het optreden van AZ-middenvelder in de thuiswedstrijd tegen Ajax van afgelopen weekeinde. De voormalig Oranje-international vond de aanvoerder van de Alkmaarders ‘met afstand’ de beste op het veld. Rafael van der Vaart gaat nog een stapje verder en is van mening dat Clasie de ideale partner is van op het middenveld van het Nederlands elftal.

AZ was zondagmiddag zonder groots te spelen met 2-0 te sterk voor Ajax. De Amsterdammers kwamen opnieuw niet tot nauwelijks aan voetballen toe en dat kon grotendeels op het conto van Clasie worden geschreven. De aanvoerder van AZ domineerde het middenveld, zowel in balbezit als bij balverlies. “Ik vond met name Clasie in de agressiviteit en het laten zien wat je van plan bent, was hij de Napoleon van AZ”, was Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal lyrisch over de oud-speler van onder meer Feyenoord. “Zoveel onderscheppingen. In het positiespel komt hij sowieso al niet in de problemen, maar hij joeg het hele Ajax bijna in zijn eentje op en waar nodig schuwde hij de tackles niet.”

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk zag Clasie ook in balbezit vrijwel alles goed doen. “Het vervolg is bij hem eigenlijk altijd goed. Hij speelt altijd naar dezelfde kleur. Dat oogt soms simpel, maar het is oh zo moeilijk”, zo klonk het namens de analist van de NOS en ESPN. Van der Vaart sloot zich aan bij zijn collega. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur ging zelfs nog een stapje verder en hoopt Clasie in het Nederlands elftal te zien. “Ik vind dat hij de beste speler is naast Frenkie de Jong”, zei Van der Vaart. Presentator Sjoerd van Ramshorst wees Van der Vaart er echter meteen op dat Clasie niet meer beschikbaar is voor Oranje. “Natuurlijk wel. Honderd procent is hij beschikbaar voor Oranje”, leek Van der Vaart niet te weten waarover Van Ramshorst het had.

De presentator vroeg vervolgens Arno Vermeulen om bijval en de commentator legde Van der Vaart uit wat de situatie is. “Hij (Clasie, red.) heeft het wel een keer gezegd, ja. Hij is er natuurlijk een keer in- en uitgegaan. In verband met zijn fysiek had hij al een keer eerder afgezegd en daarna heeft hij wel laten weten dat hij niet geselecteerd wil worden. Maar ik denk, wat Rafael bedoelt, dat als jij als bondscoach er écht van overtuigd bent dat hij je kan helpen op het EK en je gaat met hem praten, dan gaat hij natuurlijk mee.” Vermeulen denkt dat dat met Luuk de Jong ook ‘nog steeds’ zo is, ondanks het feit dat Ronald Koeman onlangs nog liet weten dat de PSV-spits geen optie is. “Dat weet ik zeker. Als je hem écht wil hebben, dan kun je hem moeiteloos ook weer overhalen. Deze wedstrijd was hij echt fantastisch”, is Vermeulen lovend over Clasie.