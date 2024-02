Real Madrid countert naar overwinning bij Leipzig na dubieuze afgekeurde goal

Een gehavend Real Madrid boekt een zakelijke overwinning in de heenwedstrijd tegen RB Leipzig: 0-1. De Madrilenen mistten onder andere Jude Bellingham, maar notabene zijn vervanger Brahim Diaz zorgde voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Hij krulde na een knappe slalom de bal in verre hoek voor het enige doelpunt van de avond. Bij Leipzig zal het na afloop vooral gaan over het afgekeurde doelpunt van Benjamin Sesko waarbij Benjamin Henrichs hinderlijk buitenspel stond volgens de arbitrage.

Het publiek in de Red Bull Arena zat gelijk op het puntje van de stoel. In de tweede minuut leek Leipzig op voorsprong te komen via Benjamin Sesko nadat hij een mislukt schot van Xavier Schlager promoveerde tot doelpunt. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Daar leek in eerste instantie al geen sprake van te zijn en in de herhaling volgde de bevestiging. Het was echter niet Sesko, maar zijn ploeggenoot Henrichs die hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. Sesko kreeg daarna meerdere kansen om alsnog te scoren, maar bij zijn eerstvolgende mogelijkheid schoot de Sloveen langs de bal op en even later stuitte hij op Real-goalie Andriy Lunin. Leipzig bleef in de eerste helft de betere ploeg, al was Real Madrid zeker niet ongevaarlijk in de counter met de pijlsnelle Vinicius Junior en Rodrygo.

Wereldgoal Brahim Diaz

Artikel gaat verder onder video

De tweede helft begon met een moment van grote klasse van Brahim Diaz, die de geblesseerde Bellingham verving. Hij slalomde tussen drie spelers van Leipzig door en wist vervolgens met een fraaie krul de verre bovenhoek te vinden vanaf de rand van het zestienmetergebied. Hierna gingen de Koninklijken nog verder achteroverleunen en loerden ze op de counter. Dani Olmo nam het doel van de Madrilenen nog een aantal keer onder vuur, maar uit de counter was Real Madrid het gevaarlijkst. Zo schoot Rodrygo hard over uit kansrijke positie en Vinicius Junior punterde na een fraaie actie de bal tegen de paal. Leipzig ging steeds meer risico nemen en dit leverde kansen op voor Xavi Simons, Amadou Haidara en Sesko. Lunin hield zijn doel echter knap schoon. Het werd nog even onvriendelijk op het veld toen Diaz geblesseerd raakte, maar Leipzig gewoon doorspeelde om zo de kans van Sesko te creëren.

Dankzij deze minimale overwinning creëert Real Madrid een uitstekende uitganspositie voor de returnwedstrijd over drie weken in Madrid. Leipzig had zeker meer verdiend vanavond en moet in Bernabéu alle zeilen bijzetten om de volgende ronde nog te kunnen bereiken.