René van der Gijp: 'Het is sneu, als je op Henderson let, schiet je iedere keer in de lach!'

René van der Gijp blijkt niet erg onder de indruk te zijn van Ajax-middenvelder , al heeft de analist van Vandaag Inside het ook een beetje te doen met de Engels international. De verwachtingen van de middenvelder waren in Nederland te groot.

"Wat zo sneu is, is die Henderson", begint Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Wij hebben het allemaal twee weken lang over Henderson gaat. Maar als je op Henderson gaat zitten, schiet je gewoon in de lach iedere keer", zegt Van der Gijp. "Hij gaat de bal halen achterin en dan denk je: hij gaat het echt doen. En dan speelt hij de bal twee meter waar hij vandaan staat", zegt de oud-voetballer lachend.

Artikel gaat verder onder video

"Het is eigenlijk een beetje sneu. Je moet niet op hem letten, eigenlijk", gaat Van der Gijp verder, waarna Wim Kieft inhaakt: "Hij (Henderson, red.) is groter gemaakt dan hij is, daar kan hij ook niets aan doen. Ik denk niet dat Henderson veel anders doet dan hij hiervoor altijd heeft gedaan", zegt Kieft.