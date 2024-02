Vervanger Michiel Kramer goud waard voor RKC tegen ploeg in vorm NEC

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Henk Fraser was met 2-0 te sterk voor de ploeg die de afgelopen tijd in bloedvorm verkeerde: NEC. , die mocht spelen vanwege blessures van zowel Mats Seuntjens als Michiel Kramer, tekende voor rust voor beide RKC-treffers.

Het eerste wapenfeit in de eerste helft leverde direct de openingstreffer op voor de thuisploeg. Aaron Meijers sneed een vrije trap uitstekend aan en Min kon de bal eenvoudig binnenlopen van dichtbij. NEC was geen schim van de ploeg die het de laatste weken was en die afgelopen week nog de halve finale van het bekertoernooi bereikte. Het zat de Nijmegenaren in de eerste helft ook niet bepaald mee toen RKC een strafschop kreeg. Min werd door Philippe Sandler onderuit getikt in het zestienmetergebied en de VAR riep Jeroen Manschot naar het scherm. Dario van den Buijs legde vanaf elf meter aan en Jasper Cillessen had een uitstekende redding in huis. Het was de eerste penalty die Cillessen stopte ooit in de Eredivisie, maar de VAR gooide op brute wijze opnieuw roet in het eten. Spelers van beide ploegen waren namelijk te vroeg ingelopen en volgens de spelregels moet de strafschop dan opnieuw genomen worden. Min nam de herkansing voor zijn rekening en schoot onberispelijk binnen. Hierna kroop NEC iets meer uit zijn schulp en kreeg het mogelijkheden via Tjarron Chery en Sontje Hansen.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft trok de ploeg van Rogier Meijer meer ten aanval. Dit leverde een aantal kansen op. Zo schoot Rober Gonzalez vanaf de rand van de zestien maar net naast de kruising en stuitte Chery van afstand op de vuisten van Etienne Vaessen. Aan de andere kant kon RKC loeren op de counter en was het dicht bij de 3-0 via een kopstoot van Van der Buijs, maar Cillessen bracht uitstekend redding. NEC probeerde nog een slotoffensief op poten te zetten en had via Koki Ogawa bijna de aansluitingstreffer te pakken. De Japanner leek een voorzet binnen te glijden, maar Vaessen was heel alert in de korte hoek.

Door de overwinning van RKC hebben ze de aansluiting met de veilige plek vijftien gevonden. De achterstand op Heracles Almelo is namelijk nog maar één punt. NEC blijft ondanks deze nederlaag op de zevende plaats staan. De Nijmegenaren kijken morgen reikhalzend uit naar de bekerloting en komen volgende week in actie uit bij Ajax. RKC moet volgende week op bezoek bij Feyenoord in de Kuip.