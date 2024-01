Elfrink verwacht dat Veerman PSV gaat verlaten, Seuntjens en Fraser noemen ideale vervolgstap

PSV-middenvelder zou bij een vertrek uit Eindhoven het beste kunnen kiezen voor een transfer naar Spanje. Dat zeggen De Graafschap-aanvaller en RKC Waalwijk-trainer Henk Fraser in Goedemorgen Eredivisie. In het ESPN-programma wordt de toekomst van de Volendammer uitgebreid besproken.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Veerman (25), die in Eindhoven nog vastligt tot medio 2026, een eerste aanbieding van de club voor een contractverlenging naast zich neer heeft gelegd. Na de 3-1 zege op Excelsior van afgelopen zondag bevestigde de middenvelder dat dat klopt, al bezweert hij zelf dat een naderend vertrek daar niets mee te maken heeft. "Ze hebben me een voorstel gedaan. Volgens mij gebeurt dat bij elke speler, dat je bij de eerste aanbieding ver uit elkaar ligt. Dat is vrij normaal. Ik heb nog 2,5 jaar contract, dus voor mij is het nog niet zo'n probleem om nog niet te verlengen", sprak de middenvelder voor de camera's van ESPN.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft zondagochtend echter dat een vertrek van de middenvelder wel degelijk aan de orde is. "De Eindhovenaren willen met hem nieuwe voorwaarden afspreken, zodat ze in de komende zomer een hogere transferprijs kunnen vragen. De verwachting is namelijk dat Veerman na het EK een stap naar het buitenland zet", weet de journalist te melden. Ook Hans Kraay junior verwacht dat Veerman aan zijn laatste halfjaar in Eindhovense dienst bezig is: "Ik merkte aan hem dat hij echt wel trek heeft in het buitenland. En als hij trek heeft in het buitenland, dan gaat dat denk ik wel komen."

AD-journalist Sjoerd Mossou denkt dat Veerman niet in de Premier League zou passen. Seuntjens sluit zich daarbij aan: "Ik zou Spanje zeggen. Omdat daar vaak positiespel gespeeld wordt, en daar blinkt hij wel redelijk in uit. Engeland is vrij fysiek en heel veel tempo. PSV en Feyenoord spelen met heel veel intensiteit, maar dat is daar de standaard. Ik denk dat hij qua positiespel het best in Spanje past", besluit de aanvaller. Fraser sluit zich daarbij aan, maar plaatst wel een kanttekening: "Ik neig daar ook wel een beetje naar, maar aan de andere kant: dit soort mannen onderschat je. Omdat zij best wel kunnen denken, positioneel goed staan en een goede techniek hebben. Ik vind dat hij nog steeds groeiende is."