Ron Jans sneert live op televisie hard naar ESPN en Wouter Bouwman

Ron Jans heeft zondag voorafgaand aan FC Twente - FC Utrecht gesneerd naar ESPN. De hoofdtrainer van FC Utrecht deed een vraag van verslaggever Wouter Bouwman af als ‘onzin’ en zei dat hij en zijn collega's van ESPN 'niets voorstellen'.

Jans keerde zondag met FC Utrecht terug bij FC Twente. Het was een speciale gelegenheid voor de trainer, want hij zwaaide van 2020 tot 2023 de scepter bij de Enschedeërs. Bovendien had Jans de kans om met FC Utrecht een record te pakken, want bij een overwinning of remise zouden de Domstedelingen voor het eerst in de clubhistorie veertien duels op rij ongeslagen blijven in de Eredivisie.

“De focus ligt op die wedstrijd van vandaag: heel goed”, begon Bouwman zijn vraag aan Jans, waarna de verslaggever van ESPN verderging: “Vandaag gaat het veel over jou. Misschien wil je dat niet, maar het gaat wel gebeuren. Het gaat ook veel over dat record van veertien wedstrijden op rij ongeslagen blijven. Is het misschien ook gevaarlijk dat het veel over andere dingen gaat en niet over de wedstrijd?”

De oefenmeester van FC Utrecht kon een glimlach niet onderdrukken en reageerde vervolgens venijnig: “Wat een onzin. Wij zijn op het veld, tijdens besprekingen en met spelers individueel alleen maar bezig geweest met de wedstrijd. Dus alles wat jullie ervan maken… Jullie maken jezelf veel te groot. Eigenlijk stellen jullie niets voor”, sneerde Jans venijnig naar Bouwman en diens werkgever ESPN.

Uiteindelijk pakte de terugkeer van Jans in de Grolsch Veste positief uit voor de trainer, want FC Utrecht zegevierde door een doelpunt van Jens Toornstra met 0-1. Daardoor is Jans met zijn elftal opgeklommen naar een negende plaats in de Eredivisie.