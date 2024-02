Koeman op zijn hoede voor één land, en dat is niet Duitsland: 'Absoluut geen makkie'

Ronald Koeman is niet ontevreden met de uitkomst van de loting voor de groepsfase van de UEFA Nations League. Het Nederlands elftal neemt het na komende zomer op tegen Hongarije, Duitsland en Bosnië en Herzegovina. De bondscoach is wel op zijn hoede, zeker voor de Hongaren.

Oranje was als een van de deelnemers aan de laatste finaleronde van de Nations League verzekerd van een plek in pot 1. Daardoor kon de formatie van Koeman in elk geval niet worden gekoppeld aan Spanje, Kroatië en Italië, de andere landen die zich vorig jaar kwalificeerden voor de Final Four. Dat betekende echter niet dat Oranje een eenvoudige groep zou loten. Een weerzien met Portugal en Frankrijk dreigde, maar uiteindelijk kwamen Hongarije, Duitsland en Bosnië en Herzegovina als tegenstanders uit de koker.

“Het had slechter gekund. Zeker als je kijkt naar de groep met Italië, België en Frankrijk”, reageert Koeman op de website van de KNVB op de loting van donderdagavond. “Onze groep is zeker interessant. Neem een land als Hongarije dat niet voor niets in Divisie A terecht is gekomen. De laatste jaren doen ze het heel goed met het nationale team. Dat wordt absoluut geen makkie.” De Hongaren zaten tijdens de vorige editie van de Nations League nog in de Groep des Doods. Duitsland, Engeland en Italië waren hun tegenstanders. Hongarije verbaasde echter vriend en vijand door niet alleen boven Engeland, maar ook Duitsland te eindigen.

Het Nederlands elftal stond in de Nations League nog niet eerder tegenover Hongarije. Duitsland en Bosnië en Herzegovina zijn daarentegen bekende tegenstanders in dit toernooi. “Duitsland kennen we natuurlijk heel goed. Dat zijn altijd geweldige wedstrijden en daar gaan we in maart ook tegen oefenen. Tot slot Bosnië en Herzegovina waar we een paar jaar geleden tegen hebben gespeeld in de Nations League. Daar weten we momenteel iets minder van, maar ze zitten niet voor niets in Divisie A. Dat betekent dat je elk land serieus moet nemen”, aldus Koeman.