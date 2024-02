Oranje heeft tegen één land wat recht te zetten in de Nations League

Het Nederlands elftal is donderdagavond tijdens de loting voor de groepsfase van de UEFA Nations League gekoppeld aan Hongarije, Duitsland en Bosnië en Herzegovina. Zowel Duitsland als Bosnië en Herzegovina was in het verleden al een keer de tegenstander van Oranje in dit toernooi. Waar de formatie van bondscoach Ronald Koeman een de ontmoetingen met de oosterburen goede herinneringen bewaart, heeft het tegen de Bosniërs nog het een en ander recht te zetten.

De Nations League maakte in 2018 z’n intrede en het Nederlands elftal mocht meteen serieus aan de bak. Oranje, dat destijds ook al werd getraind door Koeman, nam het in de groepsfase op tegen Duitsland en Frankrijk (de groepen in Divisie A bestonden tijdens de eerste editie van de Nations League nog uit drie landen). Frankrijk had zich dat jaar in Rusland nog gekroond tot beste van de wereld en was dus met afstand de favoriet om als winnaar door te stoten naar de Final Four. Het liep echter anders. Dat kwam mede door de overwinning van Oranje tegen de Fransen in De Kuip. Georginio Wijnaldum en Memphis Depay bezorgden de ploeg van Koeman toen een 2-0 zege.

Maar het onverwachte verloop in groep 1 van Divisie A zat ‘m vooral in de uitkomst van het tweeluik tussen Duitsland en Nederland. De Duitsers gingen er in 2014 nog met de wereldbeker vandoor, maar stelden tijdens de daaropvolgende eindtoernooien flink teleur. Tijdens het Europees Kampioenschap in Frankrijk in 2016 verloor het in de halve finale van het gastland en twee jaar later was het in Rusland al na drie wedstrijden uitgespeeld op het WK. Duitsland had in de Nations League dus wat recht te zetten, maar kreeg er in de Johan Cruijff ArenA geweldig van langs. Doelpunten van Virgil van Dijk, Memphis en Wijnaldum zorgden voor een heerlijke avond in Amsterdam. Oranje won met 3-0 en herstelde zich daarmee van de 2-1 nederlaag tegen de Fransen op de eerste speeldag.

Dankzij de 2-0 overwinning op de Fransen hadden Koeman en zijn manschappen op de laatste speeldag in de uitwedstrijd tegen Duitsland aan een punt genoeg om kwalificatie voor de Final Four af te dwingen. Dat moest na de 3-0 overwinning in eigen huis wel lukken, dacht men. Maar het dreigde lang een vervelende avond te worden voor Koeman en consorten. Duitsland stond binnen twintig minuten al met 2-0 voor. Timo Werner en Leroy Sané leken een streep te zetten door een finaleronde voor Oranje. Maar daar dachten Quincy Promes en Van Dijk anders over. Met twee treffers in de laatste vijf minuten van de reguliere speeltijd sleepte Oranje alsnog het felbegeerde punt in de wacht.

Revanche tegen Bosnië

Hoewel het Nederlands elftal in de finale van de Final Four z’n meerdere moest erkennen in Portugal (1-0), kon het terugkijken op een geslaagde eerste editie van de Nations League. De tweede werd er daarentegen een om snel te vergeten. De formatie van toenmalig bondscoach Frank de Boer eindigde in een groep met Italië, Polen en Bosnië en Herzegovina op de tweede plaats. Oranje liet het vooral liggen in de uitwedstrijd in Bosnië en Herzegovina. Ondanks een duidelijk veldoverwicht bleef het daar steken op een 0-0 gelijkspel. Een zeer teleurstellend resultaat. Oranje krijgt in de volgende editie van de Nations League de kans om zich daarvoor te revancheren.