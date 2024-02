Saaie Klassieker tussen Ajax en Feyenoord: 'Als we minimumloon zouden verdienen...'

Van spanning was zaterdagmiddag weinig sprake in de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in de Eredivisie Vrouwen. De Amsterdammers waren in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 te sterk. Sherida Spitse, aanvoerder van Ajax, zou eigenlijk graag zien dat Feyenoord en andere clubs uit de competitie sterker worden.

FC Twente is dit seizoen de sterkste ploeg in de Eredivisie, met 14 overwinningen in evenzoveel wedstrijden; Ajax volgt met 33 punten. De twee clubs steken al enkele jaren ver boven de rest uit in de competitie. Feyenoord is pas bezig aan het derde seizoen met een vrouwenploeg in de Eredivisie en Spitse erkent dat het mooi zou zijn als het niveau in Rotterdam wat omhooggaat, waardoor De Klassieker spannender wordt.

“Dat is wel zo, maar dat heeft met allerlei andere dingen te maken, denk ik”, vertelt de aanvoerder van Ajax aan ESPN. “Feyenoord wil ook qua niveau omhoog. Dan heb je het over details. Moeten we het daar nu over hebben? Kijk, volgens mij heeft een aantal spelers van Feyenoord wel een contract, maar ik weet niet of iedereen dat heeft. Dat zijn dingen die niet alleen bij Feyenoord spelen, maar in de hele competitie.”

“Als dat gaat gebeuren, als iedereen bijvoorbeeld het minimumloon gaat verdienen, dan kan je ook meer trainen”, legt Spitse uit. “Nu moeten speelsters studeren en werken, ze moeten iets naast het voetbal doen om bijvoorbeeld hun woning te betalen. Dan denk ik: we zijn al even bezig met deze competitie. Je vraagt nu naar Feyenoord, maar het geldt voor de hele competitie. Dat zijn dingen waar we naar moeten kijken.”