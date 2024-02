Schrik is groot tijdens afscheid Álvarez bij Ajax: 'Mijn hart gaat helemaal tekeer'

heeft zondag afscheid genomen van het publiek van Ajax. De middenvelder werd voorafgaand aan de wedstrijd tegen NEC toegejuicht door het publiek en aan de fanatieke F-Side werd het nodige vuurwerk afgestoken.

Analist Kees Kwakman van ESPN zat midden in zijn voorbeschouwing op de wedstrijd, toen harde knallen klonken van de vuurwerkbommen in de Johan Cruijff ArenA. “Zo!”, riep hij geschrokken uit. “Lekker bommetje!” Ook presentator Jan Joost van Gangelen was zichtbaar geschrokken. De knallen hielden ruim twintig seconden aan. “Mijn hart ging helemaal tekeer!”

Álvarez leek het vuurwerk wel te kunnen waarderen en klapte voor het publiek. Daarvoor had hij al een speech gegeven vanaf het veld. “Het is mooi om terug te zijn in dit mooie stadion, waar we zoveel samen beleefden. Bedankt voor alle steun. Bedankt voor alles. Jullie zitten voor altijd in mijn hart”, zei de naar West Ham United vetrokken Mexicaan.