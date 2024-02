Sensatie in de Champions League: Bayern München zakt weer door het ijs

Bayern München is onderuitgegaan in de eerste wedstrijd tegen Lazio in de achtste finale van de Champions League. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van aanvoerder Ciro Immobile, die scoorde uit een strafschop. Dayot Upamecano kreeg rood bij het veroorzaken van die strafschop.

Bij Bayern München stond Noussair Mazraoui in de basis, in tegenstelling tot Matthijs de Ligt. Hij begon op de bank omdat Kim Min-Jae en Upamecano het centrale verdedigingsduo vormden. Ook Thomas Müller mocht vanaf het begin starten. De energieke middenvelder, voor wie in de Bundesliga lang niet altijd een basisplaats is ingeruimd, vormde het middenveld met Leon Goretzka en Joshua Kimmich.

In een sfeervol Stadio Olimpico was Bayern München vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij. Het zette Lazio vast op eigen helft en had vrijwel constant balbezit. Maar veel leverde dat niet op. Er waren twee kleine kansjes voor Harry Kane en Kimmich, maar die pogingen gingen over en naast. Omdat Lazio niet bij machte was om de spaarzame aanvallen te promoveren tot kansen was de logische ruststand 0-0.

De tweede helft begon heel anders dan de eerste. Lazio beet meer van zich af en melde zich steeds vaker op de helft van Bayern. Vlak na rust verspeelde Upamecano de bal waarna Gustav Isaksen een enorme kans kreeg. Zijn inzet was echter te zwak om Manuel Neuer te passeren, die zo zijn ploeg in leven hield.

Naarmate de wedstrijd vorderde werd Bayern steeds slordiger en lag een geslaagde counter van Lazio op de loer. In de 68e minuut kwam die gevaarlijke counter er. Lazio stond na balverlies op het middenveld ineens drie tegen drie diep op de helft van Bayern. Immobile kreeg de bal in het strafschopgebied, leek zich vast te spelen, maar kreeg de bal nog net bij Isaksen. Toen hij uit wilde halen was het Upamecano die ongecontroleerd in kwam en de Deen neerhaalde. Rood voor Upamecano en strafschop voor Lazio. Daar heeft de ploeg uit Rome een specialist voor in de gelederen in de persoon van Immobile. De aanvoerder maakte dan ook geen fout en schoot de thuisploeg op voorsprong: 1-0.

In het vervolg kregen de 60.000 toeschouwers een onmachtig Bayern te zien, dat wel wilde maar niet kon. De Beierse ploeg noteerde in de afgelopen 180 minuten slechts één doelpoging die tussen de palen belande en dat brak Bayern op. Het wist geen kansen meer te creëren, maar liep zich stuk op de Romeinse muur die Lazio op trok. Daardoor ligt de strijd nog volledig open in de return, maar zal de ploeg van Tuchel uit een ander vaatje moeten tappen om de ploeg van Maurizio Sarri te verslaan.