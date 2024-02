Siem de Jong onthult appcontact met Christian Eriksen: slecht nieuws voor Ajax

Siem de Jong polst weleens voor een terugkeer bij Ajax. De laatste weken komt Eriksen niet aan de bak bij Manchester United, maar toch lijkt hij nog niet open te staan voor een rentree in Amsterdam.

De Jong speelde bij Ajax samen met Eriksen en was zaterdagmiddag te gast bij Viaplay als Premier League-analist. Hij werd gevraagd naar de situatie van Eriksen. “Ik spreek hem weleens. Dan maak ik de grap: kom eens terug naar Ajax. Dan zegt hij: nee, ik zit hier nu wel goed”, aldus De Jong. “Er zijn fases geweest waarin hij redelijk veel gespeeld heeft en belangrijk is geweest, maar daarna weer een tijd niet. Het is jammer dat hij nu wat minder speelt.”

Artikel gaat verder onder video

De Jong deed zijn uitspraken in de pauze van de wedstrijd tussen Manchester United en Fulham. Toen zat Eriksen nog op de bank. “Ik denk dat Scott McTominay nog eerder mag invallen en hij gaat vast weer de winnende maken”, grapte De Jong. “Eriksen zou een goede wissel kunnen zijn in aanvallend opzicht met de passes die net niet goed gingen in de eerste helft.” In werkelijkheid vielen McTominay en Eriksen gelijktijdig in, na 52 minuten spelen. Erik ten Hag voerde de dubbele wissel door na een hoofdblessure bij Casemiro.

Voor Eriksen is het zijn eerste optreden sinds 14 januari, toen hij een basisplaats had tegen Tottenham Hotspur (2-1 zege). In de daaropvolgende vijf officiële wedstrijden bleef hij negentig minuten op de bank. Eriksen speelde dit seizoen negentien officiële wedstrijden voor Manchester United, waarin hij eenmaal scoorde. Zijn contract loopt medio 2025 af.