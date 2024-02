Onbegrip om 'hype' bij Ajax: 'Een hele dure Wout Brama, hoorde ik iemand laatst zeggen'

Sjoerd Mossou begrijpt werkelijk niks van de ‘hype’ die er rond de persoon van is geweest. Ajax haalde de middenvelder vorige maand met veel bombarie naar Amsterdam en meldde een dag later meteen een recordaantal verkochte shirts. Henderson is er echter nog niet in geslaagd zijn nieuwe ploeg bij de hand te nemen. Ook de Engelsman had het donderdagavond in de wedstrijd tegen Bodø/Glimt erg lastig.

Het was een publiek geheim dat Ajax zich in de winter wilde versterken met een controlerende middenvelder, die naast veel kwaliteit het liefst ook veel ervaring met zich meebracht. De huidige nummer vijf van de Eredivisie kwam in die zoektocht uit bij Henderson. De Engelsman debuteerde in de topper tegen PSV in het wit-rood-wit en prompt lag het een stuk minder open bij Ajax. Maar in de daaropvolgende wedstrijden tegen sc Heerenveen en Bodø/Glimt lukte het ook Henderson niet om zijn ploeg bij elkaar te houden. De ruimtes waren donderdagavond andermaal levensgroot voor de tegenstander om te voetballen.

Artikel gaat verder onder video

Etienne Verhoeff vond Henderson niet goed voor de dag komen. “Dat is toch wel een van de gekste hypes die we dit jaar hebben gehad, of niet?”, reageert Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Niet om hem nou af te zeiken, want iedereen wist van tevoren wat voor speler hij was. Een hele dure Wout Brama, hoorde ik iemand laatst zeggen. Of een hele dure Johan Vogel, Timmy Simons. Je hebt honderden van dit soort spelers gehad. Niets bijzonders. Die kon Ajax prima gebruiken hoor, daar gaat het verder niet om. Maar het blijft toch wonderlijk dat ze in een polonaise naar de fanshop renden. Notabene bij Ajax, de club waar Van Basten, Ibrahimovic, Bergkamp, Cruijff en weet ik veel wie allemaal gespeeld hebben. Verwonderlijk, heel apart.”