Slecht nieuws voor NEC-supporters: spelers blijven een nachtje slapen in Leeuwarden

NEC zal niet met de spelersbus terugkeren in Nijmegen direct na de overwinning in de halve finale van de KNVB Beker, zo laat de club weten. In Leeuwarden kwam de wedstrijd tussen NEC en SC Cambuur tot een climax. De ploeg uit Nijmegen won, dankzij japanners Kodai Sano en Koki Ogawa, met 1-2 in de verlenging.

Slecht nieuws voor de supporters die van plan waren om de NEC-spelersbus midden in de nacht te onthalen met vuurwerk, want de spelers blijven een nachtje slapen in Leeuwarden, in de buurt van het Cambuurstadion. “De spelersbus van N.E.C. keert vannacht niet terug in Nijmegen. De selectie overnacht in de buurt van het Cambuur Stadion”, schrijft de club op X, voorheen Twitter.

Vierhonderd NEC-supporters zaten in het uitvak tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Twee spandoeken werden getoond in het uitvak. “En voor de zon komt, heb jij allang gezegd”, was het eerste doek, gevolgd door: “Die droom van jou is niet zo slecht”. Allemaal gebaseerd op het nummer ‘Dans Je De Hele Nacht Met Mij’ van De Sjonnies. Eerdere zinnen in het refrein werden al op spandoeken gezet in de bekerwedstrijden tegen GVVV, Go Ahead Eagles en ADO Den Haag.

Al het hele bekertoernooi zijn de NEC-supporters bezig met een spandoekenreeks. Het spandoek wat getoond zal worden in De Kuip tijdens de bekerfinale is dan natuurlijk al te bedenken. De laatste zin van het refrein zal dan naar verwachting te zien zijn op een spandoek. “Die droom van jou en mij is echt.” Perfect uitgemeten dus.