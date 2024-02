Sneijder ziet Van ’t Schip gigantische fout maken tegen NEC: ‘Dan faal je wel als trainer’

Wesley Sneijder vindt dat John van ’t Schip een slechte beurt heeft gemaakt tegen NEC (eindstand 2-2). Door blessures van onder meer Steven Bergwijn en Steven Berghuis beschikte Ajax zondagmiddag niet over buitenspelers, maar de Amsterdamse oefenmeester koos alsnog voor een 4-3-3-formatie. Sneijder begrijpt hier weinig van.

Van ’t Schip koos voor Jayden Banel op de linkerflank en Kristian Hlynsson (normaliter een middenvelder) als rechtsbuiten. Later in de wedstrijd verscheen Ar’jany Martha ook nog op de vleugels bij de Amsterdammers. Dit pakte niet best uit. “Als je geen buitenspelers hebt, verwacht je van een Ajax-trainer dat hij wat anders gaat doen”, stelt Sneijder bij Veronica Offside.

“Brian Brobbey is in bloedvorm, dus dan zet je toch die (Julian, red.) Rijkhoff ernaast? Waarom doet hij dat niet? Omdat hij vast wil blijven houden aan het ‘Ajax-systeem’, in de 4-3-3?”, vraagt de recordinternational zich vervolgens af. “Dan vind ik dat je faalt als trainer, en zeker in zo’n wedstrijd tegen NEC.”