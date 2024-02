Speeldata halve finales KNVB Beker bekend: wedstrijden op dinsdag en donderdag

De KNVB heeft de speeldata voor de halve finales van het bekertoernooi bekendgemaakt. Op dinsdag 27 februari vechten SC Cambuur en N.E.C. in Leeuwarden om een plek in de eindstrijd. Twee dagen later, op donderdag 29 februari, spelen Feyenoord en FC Groningen in De Kuip om het tweede finaleticket.

Met Cambuur en FC Groningen hebben twee ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie zich dit jaar bij de laatste vier in het bekertoernooi weten te scharen. De Leeuwardenaren rekenden achtereenvolgens af met MVV (4-1), FC Dordrecht (0-3), USV Hercules (3-4, na verlenging) en Vitesse (3-1). De ploeg van Henk de Jong stuit nu dus op Eredivisionist N.E.C., dat zich wist te plaatsen voor de halve eindstrijd door Roda JC (5-3), GVVV (1-6), Go Ahead Eagles (2-1) en ADO Den Haag (3-0) uit te schakelen. De wedstrijd tussen Cambuur en N.E.C. begint dinsdag 27 februari om 20.00 uur.

Twee dagen later begint op datzelfde tijdstip de tweede halve finale, tussen Feyenoord en FC Groningen. De Rotterdammers stroomden vanwege de Europese deelname pas in de tweede ronde van het bekertoernooi in. Daarin rekende de Stadionclub af met FC Utrecht (2-1). Vervolgens werden ook PSV (1-0) en AZ (2-0) in De Kuip verslagen. De ploeg van Arne Slot neemt het op tegen de tweede KKD-club die zich heeft geplaatst voor de halve finales, FC Groningen. De noorderlingen degradeerden afgelopen seizoen (net als Cambuur) naar het tweede niveau, maar hebben na een aantal moeizame maanden de weg omhoog weer weten te vinden. De bekerwinnaar van 2015 rekende in de vorige rondes af met Rijnsburgse Boys (0-1), Willem II (1-3), Excelsior (0-2) en Fortuna Sittard (4-3 na strafschoppen).

Finale

De winnaars van de halve finales plaatsen zich voor de eindstrijd, die traditiegetrouw in De Kuip gespeeld wordt. Mocht Feyenoord te sterk blijken voor FC Groningen, dan zou de club de beker dus kunnen winnen zonder ook maar één keer buiten het eigen stadion te hebben gespeeld, al moet daarbij worden aangetekend dat De Kuip op de dag van de finale officieel 'neutraal terrein' is. De eindstrijd wordt gespeeld op zondag 21 april, om 18.00 uur wordt er afgetrapt in Rotterdam.