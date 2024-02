Studio Voetbal maakt tekening en trekt conclusie over 'doelpunt' van Ajax

De NOS heeft een eigen analyse uitgevoerd na de veelbesproken slotfase bij sc Heerenveen – Ajax. Presentator Sjoerd van Ramshorst van Studio Voetbal concludeert dat het er alle schijn van heeft dat de bal niet de doellijn volledig passeerde, toen Syb van Ottele een eigen doelpunt dreigde te maken. Dat zou de 3-3 zijn geweest, maar het bleef bij 3-2 voor Heerenveen.

De grens- en scheidsrechter kenden geen doelpunt toe, waarna de VAR zich over de beelden boog. Die boden geen onomstotelijk bewijs dat de bal over de lijn was, toen Pawel Bochniewicz de bal wegschoot. Wat de beoordeling nog lastiger maakt, is het feit dat de camera niet loodrecht met de doellijn staat.

“Je kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar wij zijn uiteindelijk ook zelf gaan tekenen”, zegt Van Ramshorst. “Er staat een camera achter de doellijn, maar die staat er ook net niet loodrecht op. De achterlijn loopt niet gelijk aan de paal. Als je dan toch die lijnen doortrekt, dan lijkt de bal waarschijnlijk niet over de lijn. Denken wij. Maar honderd procent waterdicht is het niet.”

Ook tafelgast Ibrahim Afellay begrijpt waarom de arbitrage onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie geen doelpunt toekende. “Ik ben, op basis van de beelden die ik heb gezien, niet overtuigd geraakt dat de bal geheel over de lijn was.” Ajax publiceerde na afloop van de wedstrijd een foto waarop het juist lijkt dat de bal wel over de lijn was.